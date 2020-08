Da positivo a Covid-19 Víctor Villalobos

Víctor Villalobos, secretario de Agricultura del gobierno federal, anuncio está noche que dio positivo a la prueba de coronavirus.

Apenas el domingo pasado, el funcionario estuvo en reunión privada de trabajo con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y una representante de la constructora ICA.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Villalobos informó que a partir de esta noche estará aislado y que ya notificó a las personas con las que tuvo contacto para que tomen las previsiones.

Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex

— Víctor Villalobos Arámbula (@vmva1950) August 19, 2020