María Cristina en el desamparo; tiene dos años esperando los apoyos del Fonden

Ya llegaron de nuevo las aguas y los damnificados del año pasado no reciben todavía los apoyos ofrecidos

María Cristina busca la sombra bajo un árbol afuera del Hospital General de Culiacán. Está esperando que le surtan una receta con medicamentos para su esposo, quien es un paciente cardiaco.

Pero no la atienden. Le dicen que no lo tienen en existencia. Le dicen que vuelva otro día. Y así se pasa la semana. A veces un lunes temprano, a veces un miércoles o un viernes pero ahí llega y lo único seguro es la sombra del árbol.

Y acostumbrada a la espera, María Cristina suspira por los apoyos del FONDEN. Ella vive por la calle Rey Baltazar en la colonia 6 de Enero y en septiembre de 2018 el agua no solamente tumbó su barda sino que lo perdió todo. Y el apoyo no llega.

“Nomás nos jugaron el dedo en la boca, nadie nos dice nada. La última vez que lo procuré fue cuando lo dieron pero ya no me acuerdo cuándo fue”, explica.

La única ayuda que dice haber recibido fue un colchón. Pero estaba “meado”, mojado. Fue de los colchones que Gobierno del Estado regaló a damnificados y que posteriormente se descubrió que estaban podridos, que eran hechizos, que eran un fraude.

“Si tengo camas es porque anduve correteando para que me dieran colchones, unos mojados apestosos”.

La tarde del 16 de octubre de 2018 vecinos de la 6 de Enero comenzaron a revisar los colchones que recibieron. Notaron que estaban podridos, que no servían y los tiraron a la calle. Pronto todo el concreto sirvió de escaparate de los artículos podridos.

Pero María Cristina no los tiró. No pudo darse el lujo de rechazar esa mal llamada ayuda gubernamental. Otros vecinos sí lo hicieron. Llenaron parte de la avenida Juan de la Barrera con los colchones podridos y la exigencia de verdaderos apoyos.

María Cristina nació en 1951 y su esposo de 72 años es un enfermo cardiaco que requiere medicamento controlado. Después de ese 2018 todo se complicó aún más ya que, las carencias que ya vivían se recrudecieron con la crecida del arroyo del Piojo.

“Con el arroyo van a ser dos años y también quedaron de ayudarme y tampoco. A la vuelta de donde vive Carmelita. Y no me ayudaron con un méndigo peso ni siquiera con una méndiga olla para poner frijoles”, explica.

“Y perdí todo, el arroyo me llevó la ropa. Me llevó muebles, me llevó todito, me quedé sin nada, sin qué guisar porque se cayó una barda, el agua entró por la Juan de la Barrera porque se tapó, tumbó una loseta que no han reparado, hay un mosquero, ranas y es hora que no lo reparan”, añade.

Junto a la loseta de la que habla al menos hay otras tres en el área del arroyo que surca la colonia 6 de Enero. La que menciona María Cristina ahora está con monte y ahí choca el cauce del agua que arrastra la avenida Juan de la Barrera.

Aquí tengo un papel para que no diga que les echo mentiras. Mire. Ahí está ese papel. Y lo llevé cuando dieron las ayudas, no que nosotros no sabemos, uno al otro se tiraron la bolita y ni uno me ayudó.

El papel corresponde a un segundo censo que levantó el Ayuntamiento de Culiacán. Con folio 01003 el documento que da fe del censo fue firmado por Nancy Vázquez. Y de eso ya no tuvo más noticias.

El segundo censo fue ya entrada la administración de Jesús Estrada Ferreiro y fue hasta febrero de este año en que comenzaron a distribuir los apoyos.

Pero estos no llegaron a varios vecinos de la 6 de Enero. Tan sólo por la calle Rey Baltazar el apoyo no ha sido recibido por ocho familias damnificadas, entre ella la de María Cristina quien vive junto a su esposo.

“Tuvo un infarto y necesita su medicamento y porque la receta está vencida desde el año pasado y en abril tenía cita y ya no consultaron, yo también tuve cita y tampoco me consultaron, ayer la tuve y me salen con que no van a surtir la medicina”, dice.

“Ahorita me dijeron que porque ya había yo surtido la mía y no, el día 8 tuve cita y no consultaron para que digan que la tengo surtida, y así se la llevan, joven. Con mi medicamento controlado tengo tres años que aquí no me lo dan, lo tengo que conseguir, fui al Congreso y hasta de ratera me trataron”, añade.

El problema se reproduce en Los Alamitos, Los Mezcales y Loma de Rodriguera. De ahí han surgido quejas de la falta de apoyos del FONDEN, recurso que se supone se debió entregar en 2019.

Y es un problema de Culiacán, sino también de Escuinapa, en donde elaboraron un segundo censo que aún no se solventa.

En ese municipio, tras el paso de huracán Willa en octubre de 2018 el Gobierno Federal aprobó la reconstrucción de 120 viviendas que apenas registra “avance” del 70 por ciento.

El recurso que debió aterrizarse a través del Gobierno del Estado tuvo un subejercicio. El FONDEN autorizó 86 millones 195 pesos para llevar a cabo acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes en los planteles y solo gastaron la mitad.

Durante 2018 la Auditoría Superior de la Federación detectó esta irregularidad y el gobierno de Quirino tuvo que regresar el recurso por 44 millones de pesos para reparar las más de 300 escuelas dañadas durante las lluvias de ese 2018.

Pero millones van y vienen. Y María Cristina no pide uno ni dos. Solamente que le apoyen con lo que el agua del arroyo del Piojo se llevó esa mañana de septiembre y con los medicamentos que su esposo requiere.

Y mientras le dan respuesta se alista otra vez para ir al Hospital General. Ahí seguro encuentra aunque sea la sombra del árbol, esa no falla.

Artículo publicado el 19 de julio de 2020 en la edición 912 del semanario Ríodoce.