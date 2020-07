Ante el inicio de las lluvias habilitan 57 albergues en Culiacán y sus sindicaturas

Un total de 57 albergues fueron habilitados en la ciudad de Culiacán y las sindicaturas ante el inicio de la temporada de lluvias.

El titular de la Unidad de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Marco Antonio Martínez de Alba, dio a conocer los refugios temporales se activarán cuando el semáforo de alerta temprana así lo estipule.

Añadió que hasta el momento sólo se han tenido lluvias benignas, pero en caso de ser necesario o de acuerdo al diámetro se invitará a la población a hacer uso de los refugios.

“Si vamos a activar alguno, es de acuerdo a los protocolos, si vemos que hay posibilidad de inundación o vemos que se nos viene algún huracán, que ojalá que no; ahorita son lluvias benignas, entonces ya activaremos el albergue e invitaremos a la población a que en su caso se use el albergue o bien de acuerdo a la situación si no hay riesgo, quedarse en casa, son las opciones de acuerdo al diámetro que nos alerte el Servicio Meteorológico Nacional, así como también la Coordinación Nacional de Protección Civil”.

Indicó que actualmente han tenido pláticas con la Guardia Nacional respecto al plan DNIII, y se tiene el respaldo del estado, la federación y el municipio en caso de tener que activar alguno de los refugios.

“Si llegamos a activar algún albergue contamos con todo el respaldo del DNIII y de todas las autoridades integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil” y explicó que en cualquier caso lo más importante es contar con un plan familiar de protección civil, y tener siempre lista la mochila de emergencia”, dijo.

“En caso de que se nos venga alguna contingencia, lo que debemos de tener primero es nuestro plan familiar de protección civil, que dice que es lo que debemos hacer, como nos vamos a reunir, en donde nos vamos a reunir y como vamos a actuar, en segundo, llevar nuestra mochila de emergencia, en nuestra mochila que es lo que vamos a tener, nuestros papales primordiales, los básicos, envueltos en una bolsa de plástico, las medicinas que se tomen o que tomen los habitantes de la casa que sean esenciales de consumo diario”, advirtió Martínez de Alba, quien añadió que se debe incluir lámpara de mano, comida enlatada, y botiquín de emergencia a las pertenencias.

El titular de la corporación de auxilio llamó a la ciudadanía a trabajar de la mano para mantener los arroyos limpios y evitar tirar basura, ya que esto genera que el drenaje colapse lo que concluye en inundaciones.