Gobernador no ha violado ninguna ley por estadio de futbol, asegura PRI

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, afirmó que en el caso del del estadio de futbol de Mazatlán el Gobierno del Estado no ha violado ninguna ley, ni tampoco vulnerado de las facultades del Congreso del Estado.

“Algunos diputados de Morena aseguran, sin ningún elemento de prueba, que el nuevo estadio de Mazatlán será enajenado a título gratuito y regalado a particulares, cuando la realidad es que hasta donde se sabe el Gobierno del Estado no ha definido todavía la figura jurídica que permitirá que el equipo de futbol haga uso del inmueble”, manifestó en comunicado de prensa.

El legislador priísta explicó en que la figura jurídica seguramente no será la enajenación, por lo que el estado no cederá en ningún momento el dominio del estadio y preservará el interés público y el patrimonio de los sinaloenses.

“Yo le quiero pedir a los diputados de Morena que hacen estas declaraciones a la ligera que se tranquilicen, que se serenen, pero sobre todo que se informen, que no hablen por hablar, que no busquen generar confusión y envenenar el ambiente político con declaraciones irresponsables y sin sustento”, expresó.

“Porque conocemos el alto sentido de responsabilidad del gobernador del estado Quirino Ordaz, de su apego estricto e invariable a la ley, estamos seguros que el estadio no será enajenado ni regalado a nadie, ni será de uso gratuito para el equipo de futbol, y eso en su momento lo informará y hará del conocimiento público la administración estatal, porque es su atribución y no del Congreso del Estado”, señaló el legislador priísta.

Jacobo Gutiérrez aseguró que los diputados de Morena tienen una gran confusión, no comprenden a estas alturas cuales son las atribuciones del Poder Legislativo, quieren gobernar desde el Congreso y decirle al ejecutivo estatal lo que tiene que hacer, invadiendo las facultades y competencias que son del gobernador. “Basta ya de tanta ignorancia”, señaló.

El legislador consideró que las declaraciones de algunos legisladores de Morena dejan en claro su total ignorancia y desconocimiento del tema y su único afán de golpeteo político al Ejecutivo Estatal.

“Lamentamos mucho las afirmaciones desafortunadas, tendenciosas e infundadas de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena y de otros diputados de esa fracción legislativa, respecto a la situación del estadio de futbol de Mazatlán, que no contribuyen a mantener una relación de respeto y diálogo que siempre debe prevalecer entre los poderes del estado”, remató.