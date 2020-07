Piden uso de cubre bocas y mantener sana distancia en malecón de Mazatlán

Con la reapertura turística y de playas de Mazatlán, el Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal retoma los operativos de vigilancia y rescate en la zona de playa, y da continuidad a la concientización para que la ciudadana dé cumplimiento a los Protocolos y Políticas Públicas para el uso de las playas.

A través de un comunicado, el Comandante del E.S.A Gonzalo Magallanes Romero quien mencionó que en la Nueva Normalidad, los bañistas y turistas en general disfruten de este atractivo que tiene Mazatlán acatando las disposiciones sanitarias para seguridad de la ciudadanía en general.

En las acciones emprendidas, la Secretaría de Seguridad Pública de manera general continúa participando en la concientización, así como Protección Civil, Operadora de Playas, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

“Mantener la sana distancia y usar el cubre bocas es uno de los protocolos principales para poder ingresar a las áreas de playa. En el malecón se les está haciendo la recomendación de usar el cubre bocas y la sana distancia. También vamos a pedirle a la gente que no se concentre en una sola zona. Igual la gente que viene a ver el atardecer o a caminar, les estamos pidiendo que no se estacionen, que se mantengan siempre de circulación, respetando la distancia de los demás peatones. Hasta ahorita las disposiciones que les hemos estado recomendando a todas las personas que están arribando ya a las áreas de playa desde muy temprano”, precisó Gonzalo Magallanes Romero.

Durante el cierre de playas en Mazatlán con motivo de la pandemia del Coronavirus, del 3 de abril al 30 de junio, los elementos del ESA y demás participantes de los operativos de concientización, invitaron a retirarse de la franja costera a 13 mil 652 personas; además hubo 30 detenidos por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

El Ayuntamiento de Mazatlán dio a conocer en su página web las Políticas públicas para el uso y disfrute de las playas

RECOMENDACIONES GENERALES PLAYAS

Control de Aforo de playas

• Mantendremos la ocupación de playas a un 40 por ciento de su

capacidad con ajustes según semáforos.

• Promoción y control de la Sana Distancia (1.5 metros

entre personas)

• Conformación de grupos familiares de hasta 6

integrantes

• Establecimiento virtual de espacios no contiguos de al

menos 25 metros cuadrados con separación mínima

de 2 a 3 metros lineales entre ellos

• Establecimiento de corredor peatonal a orilla de playa

con limite superior fijado por marea alta

• Desaliento a la circulación de vendedores de playa

entre grupos de personas.

• Prohibición de acceso a vehículos motorizados

• No aglomeración en puntos de venta de servicios de

entretenimiento

• Prohibición de todo tipo de envase de vidrio o cristal

Medidas de seguridad e higiene generales para turistas y visitantes

1.-Mantén una distancia de por los menos 1.50 m de los demás.

2.- Aplicate gel con base de alcohol al 70% al momento del

ingreso a las zonas de playas.

3.- No te toques la cara, en especial ojos y boca.

4.- No compartas objetos de uso común o personal: teléfonos,

audífonos, pluma, Equipo de Protección Personal (EPP), etc.

5.- Límpialos con agua y jabón y desinfecta con alcohol

frecuentemente

6.- Usa siempre el EPP.

7.- Tómate la temperatura diariamente, si es mayor de 37.5°C

repórtala a tu jefe o al personal de salud de tu empresa y llena el

permiso COVID-19.

8.- Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y boca con el ángulo

interno del brazo, aun si estas utilizando cubrebocas