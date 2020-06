Asegura López Obrador que sigue recomendaciones de salud

Al ser cuestionado sobre su estado de salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sigue los protocolos y recomendaciones del personal médico y hasta ahora no tiene ninguno de los síntomas de Covid-19.

En la conferencia vespertina del lunes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que el mandatario está en la lista de personas que tuvieron contacto con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero que ante el cuidado que se tiene, no es posible que haya sido contagiado.

López Obrador expuso esta mañana que en las reuniones de trabajo tienen cuidado de crear aglomeraciones y los asuntos se van atendiendo por temas de manera separada.

“En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia; en las reuniones de la mañana lo que hacemos es que hay una sala de espera antes de pasar a la reunión, se termina un tema, salen y entran otros. No hay amontonamiento, nos cuidamos y no tengo hasta ahora síntomas; lo que me han recomendado que si hay tos seca, calentura, dolor de cuerpo, más allá de los normal, fiebre, dolor cabeza; no tengo ninguno de esos síntomas, estoy pendiente”, explicó, de acuerdo con una publicación de Eje Central.

En este sentido, expuso que para su viaje a Estados Unidos va a evaluar las condiciones en las que va a salir, porque debe ir sano. No solo por él sino por no afectar a nadie (puesto que viaja en un vuelo comercial). “Tengo que actuar de manera responsable”.

Podría viajar a China

El mandatario reveló que si realiza otro viaje al extranjero, éste sería a China, ya que tiene el compromiso de ir, sin embargo, está analizando la posibilidad porque se trata de un viaje más largo.

“Si salgo, tengo el compromiso de ir a China, pero tengo que esperar, es un viaje más largo y la verdad no me gusta mucho viajar al extranjero; siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior; ahora voy a Estados Unidos porque lo amerita el tratado, la entrada en vigor del tratado porque es muy oportuno. Estoy consciente de periodo electoral, faltan 5 meses; política es tiempo, es el momento para fortalecer nuestra relación política y económica con Estados Unidos y Canadá por los reacomodos que se están dando en el mundo, y nosotros por geopolítica tenemos que buscar relaciones de amistad y de cooperación con Canadá y Estados Unidos”.

Con relación a su viaje a Estados Unidos, aseguró que no solicitará créditos y que el objetivo es atestiguar la entrada en vigor del T-MEC .

Negó que México necesite algún crédito ya que “tenemos finanzas públicas sanas”.

También negó la posibilidad de hablar con el candidato a la presidencia de Estado Unidos, Joe Biden, pues no sería correcto porque su visita es de trabajo.