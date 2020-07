Aclara gobierno de Sinaloa que placas no tendrán logo ‘Puro Sinaloa’ de manera destacada

El Gobierno de Sinaloa aseguró que las placas que están en proceso de licitación no tendrán logo ‘Puro Sinaloa’ de manera destacada.

A través de un comunicado, indicó que ese logotipo será un holograma de seguridad invisible que solo se puede ver de manera intermitente posicionando la placa con la luz del sol, a ciertos grados o posición.

El Gobierno estatal convocó a una licitación pública nacional para la adquisición de 860 mil placas y engomados para vehículos automotores y 125 mil para motocicletas, a solicitud de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

En este sentido, precisó que el logotipo ‘Puro Sinaloa’, como otros sellos que se pueden apreciar en la imagen de la ficha técnica de la placa, no son elementos gráficos del diseño, son hologramas de seguridad invisibles que solo se pueden ver de manera intermitente posicionando la placa con la luz del sol, a ciertos grados o posición.

“El diseño de nuestra placa actual, no ha sufrido cambios en su diseño, solamente se adicionaron medidas de seguridad que ayudarán a evitar la falsificación de la misma, mejoras en el material que nos garantiza una lámina más duradera para el tipo de placa permanente que el Gobierno del Estado expide actualmente”.

Con relación al número de placas solicitadas, la cifra total es de unidades, son 984 mil placas divididas en las 12 modalidades que se expiden en el estado a través de Vialidad y Transportes, de la siguiente manera:

1.- Automóvil Particular

2.- Motocicleta particular

3.- Camión particular

4.- Policía

5.- Remolque

6.-Automóvil público

7.-Camión público

8.- Autobús público

9.- Moto patrulla

10.-Demostración

11.-Capacidades diferentes

12.- Autobús particular