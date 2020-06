‘Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente’: AMLO

“Yo ordené que detuvieran ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, sostuvo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a Ovidio Guzman, hijo de Joaquín Guzman Loera.

En su conferencia ofrecida en Morelos, donde se encuentra de gira, dijo que, “cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perde la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, se tomó la decisión”.

Ese 27 de octubre de 2019, grupos armados tomaron la ciudad manteniendo a la población adorada por varias horas. La intención era que fuerzas Federales liberaran a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Al cabo de varía horas, lo consiguieron y en hijo del capo fue liberado.

“Habló mal día siguiente o a los dos días, el presidente (Donald) Trump para ofrecer apoyo”, expuso.