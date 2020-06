Operativo por reapertura de negocios en Mazatlán, obliga al uso de cubre bocas

El Gobierno Municipal mantendrá una operativo de vigilancia en los negocios que han comenzado a abrir sus puertas en la “Nueva Normalidad”, para supervisar que estos cumplan con las medidas preventivas.

A través de un comunicado, la Comuna informó que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que en la reapertura gradual de empresas en el puerto, Oficialía Mayor comenzó a colocar en los establecimientos, avisos a comerciantes y clientes sobre el uso obligatorio de cubrebocas.

“Pedirles (a los comerciantes) la cooperación de ellos, que no permitan entrar a nadie sin que lleve cubrebocas, y eso vamos a ponerlo en todos los negocios aperturados y los que ya estaban abiertos. Hoy ya los está repartiendo Oficialía Mayor”, expresó.

El Ayuntamiento, a través de sus dependencias y entidades competentes, vigilan que se acate este ordenamiento, pues de lo contrario, podrían cerrar el negocio, advirtió.

“Vamos a estar supervisando y si alguien no respetara esta medida, pues vamos a clausurar, espero que esto no sea necesario. La gente está convencida de que esto tiene que terminar rápido”.

El Presidente Municipal mencionó que Mazatlán cumple su noveno día a la baja en el número de contagios por Covid-19, y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 10 días con ese comportamiento, sería una tendencia al descenso en los casos.

“Si ven la curva, hoy es el noveno día que seguimos, primero la paramos, la aplanamos, ahorita ya vamos de caída. Si se logra hoy mantener (…), sería el décimo día y la Organización Mundial de la Salud y la gente que estudia lo del Covid, dicen que 10 días ya es tendencia, y eso nos fortaleceríamos para evitar regresar a donde estamos”, comentó.

Ante esto, dijo que espera que a fin de mes pueda reabrirse la industria turística.