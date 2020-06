Hasta la última semana de junio pudiesen reactivar el turismo en Mazatlán

Por el índice contagios de Covid registrados en Sinaloa, la apertura del sector turístico pudiese llevarse hasta la última semana de junio, informó el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En entrevista para noticiero radiofónico explicó que antes no pudiese darse la apertura de playas en Mazatlán porque es un destino que recibe visitantes nacionales y extranjeros y ello conlleva el riesgo de concentraciones que busca evitarse.

En el caso de playas como Altata, en donde acuden algunos visitantes locales, adelantó que la reactivación de los restaurantes pudiese darse el próximo 15 de junio con el respeto de todas las recomendaciones sanitarias.

Ordaz Coppel no precisó cuando pudiese reactivarse los casos como cines y centros comerciales, aunque comentó que faltas todavía algunas semanas, pero cuando se reactiven se deberán realizar con todos los protocolos contra el Covid y con un acceso controlado para reducir los riesgos de contagio.

Sobre la apertura del centro de Culiacán comentó que se analiza un esquema escalonado con horarios y días para evitar concentraciones de personas.

Sinaloa a diferencia de otras entidades por su fortaleza en el sector primario de alimentos ha tenido un menor impacto económico, en tanto que destinos como Mazatlán estimó pudiese tener mejor condiciones de recuperación que Los Cabos o Cancún porque no dependen en su mayoría del turismo internacional o de la llegada de visitantes que arriban vía aérea.