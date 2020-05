Reforzará Gobierno de Escuinapa plan de proximidad social ante incremento de casos de Covid-19

Ante el drástico incremento de 11 casos confirmados por Covid-19 en Escuinapa derivado del relajamiento social, el gobierno municipal reforzará el Plan de Proximidad Social entre la ciudadanía y negocios del municipio.

Apenas hace tres días 91 negocios no esenciales reabrieron sus puertas en el municipio y desde entonces han registrado seis nuevos pacientes, dos el viernes 29 y cuatro el jueves 28 según las cifras de la Secretaría de Salud.

En acuerdo y en reunión con integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Escuinapa, se llegó, principalmente al acuerdo de reforzar el Plan de Proximidad Social, el cual, consiste en poner mano dura la contención por coronavirus y mitigar casos confirmados.

“Tenemos que cambiar la estrategia porque el incremento fue importante (casos confirmados por Covid-19), y nos vamos a enfocar más en los trabajos de proximidad social los cuerpos de seguridad tendrán que formar equipos de trabajo para cubrir el primer cuadro (Ciudad), obviamente en colaboración con la Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Federal, Bienes Patrimoniales, Catastro e Ingresos, Salud, Oficialía Mayor, formar grupos de estrategias y, precisamente sería poner más manos dura en el tema preventivo” manifestó el alcalde Emmett Soto Grave.

Acuerdos como multas de hasta dos mil 500 pesos a quienes no acaten los protocolos deseguridad-sanitario, labor social o comunitaria, clausura indefinida de establecimientos esenciales y no esenciales por incumplir la carta compromiso firmada en la capacitación, análisis para la apertura de centrales de autobuses.

Reforzamiento de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad, detención a quienes se encuentren en conglomerados en la calle, fiestas, banco; cierre de puertas a las 6 de la tarde negocios no esenciales y 9 de la noche negocios esenciales, supervisión a empaques y deshidratadoras de mango para que lleven a cabo protocolos de sanidad (clausura si no los llevan), quienes circulen después de las 9 de la noche se les detendrá en caso de no realizar una actividad esencial, entre otras acciones, se implementarán para la contención de contagio por coronavirus.

El mandatario municipal dijo que el gobierno ha trabajado fuertemente en la información acerca del virus, y que se han estado mencionando en redes sociales, perifoneo, spots en radio, promoción y difusión en comunidades, lonas, entre otros medios, las medidas y protocolos de la fase 3 para la contención de coronavirus, con el lema “Quédate en Casa”.

Esta implementación de medidas de seguridad-sanitaria será las 24 horas del día, por lo que se reitera a la población que, acaten las indicaciones de gobierno municipal, y así todos en sinergia, bajar los índices de casos por coronavirus, pues por cada caso confirmado, son al menos 10 personas las contagiadas.

Como gobierno municipal continuaremos trabajando por la salud de las y los escuinapenses, seguros estamos que la voluntad de un pueblo hará que se avance en materia preventiva y de contención ante un virus que ha cobrado la vida de amigos, conocidos y familiares.

En el reforzamiento del Plan de Proximidad Social trabajarán en conjunto Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Federal, Protección Civil, Oficialía Mayor, Bienes Patrimoniales y de Comercios, y Servicios Médicos Municipales.