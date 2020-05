Llaman regidores a Chapman a que aclare ante Cabildo gastos por Covid-19

Regidores del ayuntamiento de Ahome conminaron al alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno para que informe sobre el gasto del presupuesto municipal para reducir el impacto de la epidemia de Covid-19 en los lugareños, enviándole un oficio para que convoque a sesión de cabildo ordinaria.

La carta firmada por nueve de 14 concejales con derecho a voz y voto en el cabildo pide al alcalde convoque a sesión ordinaria para que informe sobre las cuentas públicas, la dirección del gasto en contingencia Covid-9, propuesta del Plan de Reactivación Económica en el municipio por las dependencias responsables, descuentos de Japama vía regidores, la solicitud para ampliar los apoyos a la población e informe sobre el Plan de Seguridad para evitar saqueos de Planteles Educativos.

El documento fue entregado este miércoles en la Secretaría del Ayuntamiento y que fue elaborada y rubricada ayer, fue firmada por la síndica procuradora, Evangelina Valenzuela Benítez, los regidores oficialistas, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, Héctor Vicente López Fuentes, Gerardo Amado Álvarez y Rosa María Solórzano y los ediles de oposición, Fernando Arce Gaxiola, Ramón López Félix, Raúl cota Murillo, Rosa María López Ramírez, Génesis Paola Pineda Valdez.

La petición no la firmó Raymundo Simons Cazárez, edil oficialista, y no aparecen los nombres de la también oficialista, María del Socorro Calderón Guillén ni el del panista, Alfonso Pinto Galicia.

El concejal de oposición, Fernando Arce Gaxiola y el independiente, Ramón López Félix afirmaron que el alcalde se colgó de la contingencia de salud pública para extenderse en la dispensa de las sesiones de cabildo obligadas.

“Hace 45 días que no hay una sesión, y ni hemos sido informados ni requeridos para aprobar una sola acción ante la epidemia de Covid-19”, expuso Arce Gaxiola

El alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno no se manda solo, y debe comparecer en el cabildo a rendir cuentas del gasto del presupuesto, cumplir con las obligaciones de su investidura y no saltárselas llamando a una sesión de cabildo.

Ambos afirmaron que comprenden la emergencia sanitaria, pero ya es tiempo de sesionar para aclarar los casos a discusión.