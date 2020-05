Demandan maestros temporales solución al tema de plazas en SEPyC

Maestros de plaza temporal se manifestaron esta mañana en la explanada de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en demanda a la solución de su situación ya que alegan por derecho la base definitiva.

Son poco más de 30 maestros los que a partir del 5 de marzo les fue otorgada la plaza temporal asignada y a la fecha no les han otorgado la definitiva a pesar de una cláusula donde se indica que tienen derecho a luchar por la plaza.

El proceso se detuvo presuntamente a que no existen plazas por otorgar debido a la interrupción del proceso de jubilación por la contingencia por el Covid-19, sin embargo el temor de los maestros es que culminada la pandemia se queden sin la plaza que por derecho les correspondería.

“Se han excusado que pues es a base del Covid que no han movido papeleo los maestros que están próximos a jubilarse pero cuanta incongruencia hay en el proceso que si ellos pararon ese trámite de jubilación, por qué no pararon el de admisión o bien, por qué no se abrió una plataforma para que ellos pudieran subir sus documentos a plataforma y entregarles su jubilación y posteriormente entregarnos nuestra plaza definitiva”, explicó una de las maestras manifestantes.

Con pancartas, sus cubre bocas y en sana distancia, los manifestantes señalaron que en caso de ser necesario pasarán la noche ahí en demanda a sus peticiones.

“Pero si es necesario que vengamos los más de 30 maestros, lo vamos a hacer; si es necesario quedarnos a dormir aquí, lo vamos a hacer porque queremos una respuesta certera y convincente del secretario de educación pública y en el mejor de los casos del presidente de la República”, dijo.

Y no estamos exigiendo nada que no nos corresponda, tenemos derecho a nuestra base definitiva.