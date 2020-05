Demandan Intercamaral y CODESIN Zona Centro presencia del Gobernador en reuniones del Acuerdo por Sinaloa

En conferencia de prensa virtual, el Comité de Regional de Promoción Económica Zona Centro del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN)y la Intercamaral Estatal, hicieron un llamado al gobernador de Sinaloa para estar presente en las reuniones de seguimiento del Diálogo del Acuerdo por Sinaloa.

Como parte de las demandas incluyeron el contar con mayor claridad en la operación de los créditos y reforzar con la población la información de las reglas de convivencia ante la pandemia, esto como parte de los objetivos de la propuesta del Acuerdo por Sinaloa que tienen como fin mitigar la crisis ocasionada por el Covid-19 y reactivar la economía del estado.

El gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía abrió el programa de créditos de Red Fosin y el programa Impulso, los cuales empresarios señalaron no tener conocimiento de cómo se estén entregando así como la necesidad de transparentar la información y reglas de operación de dichos créditos.

“Demandamos la presencia del gobernador en las mesas del diálogo de Sinaloa… nos hemos sentido no apoyados del todo por el Gobierno”, externó el Presidente de CANIRAC Delegación Culiacán, Miguel Taniyama, al abrir la conferencia de prensa.

“Los apoyos vienen con retrasos, con reglas poco claras, y esto va a perjudicar a mucha gente que vive al día”, agregó.

Jorge Frías, presidente de la CANADEVI, comentó que no ha conocido un empresario que haya sido beneficiado con los créditos de Gobierno del Estado. “Entre los agremiados de todas las distintas cámaras no ha habido uno solo que haya recibido un crédito, pero la Secretaría de Economía dice que ha entregado muchos, por lo que queremos que la información sea transparente”, dijo.

Sobre el tema de las reglas de convivencia ante la pandemia y lo que el Gobierno Federal ha nombrado como la nueva normalidad, el Presidente de CANADEVI Sinaloa externó que “(hoy) se dio la declaración de que se levanta la Ley Seca, (pero) la gente no está enterada de las reglas de la nueva normalidad. Debemos salir preparados, todos debemos tener mascarillas, gel, para no contagiarnos. Ojalá con la ley seca no nos pase lo del 30 de abril que a los catorce días presentó un aumento en las cifras de contagiados”, manifestó.

El Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro del CODESIN, José Luis Sandoval Bojórquez, manifestó por su parte que, si bien es cierto se ha avanzado en pago a proveedores, el tema de los créditos no se ha movido de la mejor manera, por lo que hizo un llamado al gobernador, pues Sinaloa, según estadísticas, es de los estados que tienen menos apoyo a su planta productiva y a sus empleos.

“Después de 3 semanas (de diálogo) los resultados no han sido positivos, hoy por hoy no tenemos liquidez. Todos deseamos y necesitamos y nos conviene como empresarios conservar nuestro capital intelectual, pero estamos llegando a un momento en el que esto es insostenible”, agregó el empresario.

Sobre el tema del pago a proveedores, un compromiso hecho por el mandatario, Diego Castro Blanco, Presidente de CANACO SERVYTUR de Culiacán comunicó que el ejecutivo estatal se comprometió con liquidar deudas a proveedores por mil millones de pesos, “pero tengo la información que al 31 de diciembre de 2020 se debían 20 mil millones de pesos a contratistas y proveedores, y los 18 municipios tenían deudas de corto y largo plazo por 3 mil 235 millones, por lo que los mil millones de compromiso es muy poco en relación con la deuda total que se tiene en municipios y estado, por lo que se puede hacer un esfuerzo más para pagar a proveedores y contratistas del estado”, añadió.

Los líderes empresariales coincidieron también en la necesidad de aplicar mayor investigación y tecnología en el combate y prevención del COVID-19, y en dejar clara la información en cuanto a tiempos y protocolos para llevar a cabo la reactivación económica.

La próxima reunión de seguimiento de la Mesa de Diálogo del Acuerdo por Sinaloa se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo.