‘Beryl’ toca tierra en Texas como huracán categoría 1

El núcleo de “Beryl” tocó tierra este lunes como huracán categoría 1 cerca de Matagorda, Texas y se desplaza hacia el norte, provocando fuertes inundaciones y fuertes vientos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EU, informó que el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora al tocar tierra a las 9:00 GMT, detalló el NHC, con sede en Miami.

I believe this jaw dropping flow / storm surge is counter surge from Matagorda Bay squeezed into the channel between Sargent Beach and the main land. This is incredible flow velocity over the main road out of Sargent. Potent backside of Hurricane Beryl pic.twitter.com/OPAeyUWKmr