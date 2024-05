Desestima CIJ petición de México sobre medidas provisorias urgentes contra Ecuador

Este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima instancia de las Naciones Unidas, en La Haya desestimó la petición de México sobre medidas provisionales en la demanda que mantiene contra Ecuador por la irrupción de su Embajada en Quito.

“La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales requieren que en el ejercicio de su facultad (…) medidas de indicar” provisorias, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam, de acuerdo con medios internacionales.

Tras darse a conocer la decisión de la Corte, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que el Gobierno mexicano estaba “satisfecho”.

“Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando que es: un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones; y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque, si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos con este resultado”, señaló, según cita CNN.

Asimismo realizó una publicación en su cuenta de X, donde celebró dos victorias logradas por México ante la CIJ.

🇲🇽 logra 2 victorias en la Corte Internacional de Justicia:



✅ establece que declaraciones de Ecuador de respetar la inviolabilidad de la Embajada son jurídicamente vinculantes.



✅ reafirma que inviolabilidad de las embajadas es elemento central en las relaciones diplomáticas. — Alejandro Celorio A. (@acelorioa) May 23, 2024

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó que la CIJ rechazara las medidas provisorias solicitadas por México, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio, lo que se pedía en las medidas cautelares era que se protegiera la Embajada. Yo pienso que sí (prosperará la demanda), nada más que va a llevar tiempo y es importante que quede el precedente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional”, señaló el mandatario.

Por su parte el gobierno ecuatoriano, dijo que recibía “con beneplático” la decisión de la CIJ, mediante un comunicado.