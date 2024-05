Compra Samuel García terreno de 700 mdp según investigación periodística; él lo desmiente

El periódico Reforma, reveló este miércoles que Samuel García, gobernador de Nuevo León, adquirió un terreno de 17.6 hectáreas, de un valor aproximado de 700 millones de pesos, en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, hecho que el político emecista negó.

En la publicación del rotativo el reportero Ángel Charles, señala que García Sepúlveda pretende construir una residencia de casi dos mil 800 metros cuadrados. El terrero está a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, de la que es propietario junto con su padre, Samuel García Mascorro.

El pasado 4 de marzo, según la investigación, García Moscorro, como representante de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, presentó, ante la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León, una solicitud en materia de impacto ambiental para poder iniciar con la construcción de la mansión, la cual fue aprobada.

Asimismo, añade el reportero Ángel Charles se tramitó el permiso de construcción al municipio de San Pedro, el cual no se le ha sido otorgado.

En un video, Samuel García Sepúlveda, señaló que, “no compré ningún terreno, y si alguien demuestra lo contrario, renuncio”, al señalar que se trata de la tercera vez en la que se publica al respecto.

Nuevo León, no compré ningún terreno, y si alguien demuestra lo contrario, renuncio.



Dedica 5 minutos a ver este video en el que explico y demuestro que no hay nada ilegal y que SEGUIMOS INCORRUPTIBLES.



Es por demás decir que estamos a una semana de la elección y que no es… pic.twitter.com/k2zbgF6xDr