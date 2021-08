La visita de AMLO a Badiraguato y su discurso sobre la decadencia de cultivos ilegales

Ayudaremos a la gente con programas sociales, anuncia en su visita a Badiraguato

El presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Badiraguato a hablar de la decadencia de la siembra de drogas por el aumento en el consumo de fentanilo. Sus programas sociales, dijo, son necesarios para atender a las familias que se dedican al cultivo de enervantes.

El mandatario estuvo en Culiacán y Badiraguato el viernes pasado. A Badiraguato acudió a supervisar la construcción de la carretera que conduce a Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, pero lo hizo por medio de fotografías.

El evento no fue en la carretera sino en la base militar del Mando Especial, ubicada en la cabecera municipal. En la ceremonia estuvo acompañado del gobernador Quirino Ordaz, el gobernador electo Rubén Rocha, la alcaldesa Lorena Pérez, el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz; el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez y el subsecretario de infraestructura, Jorge Nuño Lara.

Los ocho servidores públicos eran los únicos. Estaban en un presidium frente al cual no había público solo una explanada vacía y luego, detrás de una valla, camarógrafos de medios de comunicación; y más atrás un edificio en el que, desde un salón, reporteros y fotógrafos seguían la ceremonia en pantallas.

El presidente vio a los avances de la obra en fotografías pegadas en dos mamparas, mientras le explicaban que tendrá una inversión de 2 mil 205 millones de pesos, una longitud de 163 kilómetros y que estará terminada en diciembre de 2022.

En su discurso, López Obrador empezó a hablar sobre las drogas con una pregunta:¿qué está sucediendo en cuanto a la siembra de enervantes?

Y el mismo la respondió: “pues ya está en franca decadencia la siembra de los enervantes que más se cultivaban como la mariguana, la amapola, porque ahora lamentablemente lo que más se está usando para envenenar a los jóvenes es el fentanilo, son los químicos y esos no los hacen en México, se traen esos químicos, esas sustancias de Asia, que entran de contrabando por los puertos del Pacífico, sobre todo por Manzanillo por Lázaro Cárdenas, y con esas sustancias hacen las drogas químicas”.

Mencionó que las cocinas o laboratorios donde elaboran las drogas sintéticas ya no se instalan en el medio rural sino en las periferias de las ciudades.

“Entonces, ¿qué va suceder con las regiones donde sembraba la mariguana, la amapola?, ¿de qué va vivir la gente? tenemos por eso que impulsar el sembrando vida y otros programas, esto no significa que se va dejar de combatir el narcotráfico o la erradicación de plantíos, va continuar pero no olvidemos que todo lo que tiene que ver con el narcotráfico está íntimamente relacionado con el dinero”, dijo.

Manifestó que ahora lo que más utilidad deja son las drogas químicas y son las más dañinas que puede haber porque el fentanilo en seis meses aniquila a un joven.

Consideró que se deben fortalecer las opciones productivas a los jóvenes y dar opciones ya que por generaciones nunca se tuvo la oportunidad de salir adelante mediante el apoyo del Estado.

En los anteriores gobiernos, abundó, se les abandonó y lo único que se hizo por ellos fue llamarles “ninis” en forma despectiva, pero nunca hubo un programa destinado a ellos.

Actualmente, 1 mil 550 personas del municipio reciben 5 mil pesos mensuales por sembrar árboles frutales y maderables; y en cada uno de los hogares reciben al menos un apoyo social del gobierno federal.

En su intervención, Quirino dijo que quería hacer un homenaje a la gente de la sierra porque son los que han hecho posible la historia porque ahí en las montañas empezó Sinaloa.

“Esta gente y sus antepasados valientes hicieron posible todo lo que existe allá abajo, las grandes ciudades, los grandes puertos, nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo de incontables generaciones que trabajaron minas, que sembraron en los desfiladeros, que dieron su vida en las montañas”, expresó.

Antes de ir a Badiraguato, López Obrador dio su conferencia mañanera desde las instalaciones del vivero militar El Sauz, en Costa Rica.

Ahí dijo que en su gobierno las fuerzas armadas respetarán la vida de todos y retomó la liberación de Ovidio Guzmán, el 17 de octubre de 2019.

“Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia. Y esto no se entiende, los autoritarios, fascistoides, quisieran resolver todo con el uso de la violencia, y todavía hay quienes cuestionan. Pues tengo mi conciencia tranquila porque, cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento y dije: no, expresó.

Mencionó que su gobierno sostiene que la paz es fruto de la justicia y que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas sociales.

“Sobre todo aquí en Sinaloa, decir que nosotros hemos optado por una estrategia distinta en cuanto a enfrentar a la delincuencia. Nosotros desde que llegamos decidimos no declarar la guerra a nadie y estamos optando por atender las causas que originan la violencia, no sólo a llevar a la práctica acciones coercitivas”, indicó.

Aseguró que desde que llegó al gobierno han bajado los delitos en general, tanto del fuero federa como del fuero común, incluidos los homicidios.

Manifestó que necesitan consolidarse más los programas de bienestar, que tengan más opciones y más alternativas los jóvenes.

Por solicitud de los gobernadores en turno y electo, ofreció colaboración para esclarecer los homicidios del ex candidato a diputado, Román Rubio; y Esteban López, ex coordinador de campaña de la candidata de Morena a la alcaldía de Sinaloa municipio.

“Los dos nos plantearon el que la gente está muy concertada, molesta, por estos asesinatos en Sinaloa de Leyva de dos personas, como tú lo estás mencionado, dirigente, gente buena y se está haciendo la investigación, y nos pidieron apoyo especial para estos dos casos, que se investigue y que se castigue a los responsables. Vamos a ayudar nosotros, ese fue el compromiso, para que haya justicia”, señaló.