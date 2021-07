Paty Navidad da positivo a COVID-19 y se vuelve tendencia en redes

La sinaloense Paty Navidad dio positivo a COVID-19 y se volvió tendencia en redes, debido a que negaba la existencia del virus.

La Silla Rota informó que la producción del programa Masterchef Celebrity México realizó pruebas de rigor para las grabaciones el pasado viernes, dando positivo uno de los chef y este jueves dio positivo Navidad y la conductora Rebeca de Alba.

La noticia del contagio de Navidad causó revuelo en redes sociales, luego que la actriz señalara que el COVID-19 no existía e incluso se negó a usar cubrebocas durante las grabaciones del programa.

Paty Navidad causó polémicas con varias publicaciones en donde desacreditaba también las vacunas, lo que derivó en la cancelación de su cuenta.

Pese al resultado positivo, la sinaloense aseguró en redes que no está enferma e insistió en su teoría de que la infección no existe.

“Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la Vacunación y Reducción de Población, entre otras cosas más. No estoy enferma de “una clave de Nuevo Orden Mundial” … GRACIAS A DIOS, estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada. Respeto los distintos pensamientos y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar, pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma … como ahora dicen que es mi caso y el de varios compañeros más. Los PCR son una farsa y no sirven … dicho por el inventor de éstas mismas. ¡DIGAMOS NO AL MIEDOVIRUS! EL coronavirus ha existido siempre y su letalidad no es lo que dicen que es, no se dejen engañar.

Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mi, pero al igual que ellos, yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría. Por su atención, ¡GRACIAS! ❤️🙏🏻 #YoNoMeVacuno ¡ESTOY COMPLETAMENTE SANA! P.d ¿Acaso esto es una campaña de marketing … ?”.

Usuarios de redes sociales se mofaron del contagio de Navidad.

El covid demostrándole su existencia a Paty Navidad entrando a su organismo… pic.twitter.com/Ag2uLtmNqh — 🇷🇺NURIA BLAKE 🎮👑 (@NBlake_19) July 29, 2021

El covid entrando al cuerpo de Paty Navidad pic.twitter.com/xCIXoO16hB — Chupacabras 🐐 (@Gorgonita_) July 29, 2021

Paty Navidad diciendo que aunque haya dado positivo ella no tiene covid.

Todos en éste momento…

El covid cuando empiece a manifestar síntomas… pic.twitter.com/2nzAwGqnqs — 🇷🇺NURIA BLAKE 🎮👑 (@NBlake_19) July 29, 2021