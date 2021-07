Miles de niños se alejan de la escuela en Sinaloa

Se agrava la crisis educativa; en duda el regreso a clases presenciales

Durante el ciclo escolar virtual, el 16.7 por ciento de los estudiantes de nivel básico estuvieron a punto de dejar la escuela. Más de 140 mil niños se desvincularon de las clases y cerca de la tercera parte fueron recuperados. Al cierre del ciclo escolar la SEPyC registra 88 mil niños en esa situación.

A un mes de que inicie el nuevo ciclo, la pandemia de COVID-19 se encuentra en los picos más altos de contagios y el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que vuelvan a las aulas el 30 de agosto “porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia”.

Para la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el estado, hay elementos para el regreso a las clases presenciales pero gradual.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, tras el cierre de las escuelas el 14 de marzo de 2020, 9 mil 356 niños se alejaron de las clases.

En el ciclo escolar 2020-2021 con clases virtuales, la cifra fue aumentando hasta llegar 141 mil 548 niños en riesgo de abandonar sus estudios en febrero de este año, por alejarse de las clases o estar de manera intermitente.

Con la implementación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje lograron rescatar a 26 mil 193 alumnos, con la estrategia “Desde hoy a la Escuela” a otros 13 mil 914 niños y con acciones de “reforzamiento educativo” a otros 13 mil 462 alumnos.

Al cierre del ciclo escolar había 88 mil 53 niños con los que se perdió comunicación o con comunicación intermitente pero que no fueron reprobados por la instrucción de la Secretaría de Educación Pública federal de poner calificación mínima de 6 a los menores con los que no se tuvo comunicación sostenida o tuvieron participación intermitente.

De acuerdo con la SEPyC, las cifras de abandono escolar se conocerán al inicio del ciclo 2021-2022.

Una encuesta que aplicó la dependencia a padres de familia, alumnos y maestros reveló que el 73 por ciento de los padres respondieron que no asistir a la escuela generó estrés en sus hijos. El 39 por ciento de los niños dijo tener algún cambio en conductas como el sueño o alimentación y al 41 por ciento le preocupa que algo le suceda a su familia durante la pandemia El 78 por ciento de los maestros y el 51 por ciento de los alumnos consideraron que se aprende mejor en las aulas.

El titular de la SEPyC, Juan Alfonso Mejía López, menciono que en febrero de este año identificaron que los niños estaban en riesgo de dejar las escuelas por estar completamente desvinculados, bajo promedio o porque eran intermitentes en las clases.

Dijo que se implementaron tres estrategias distintas, una de ellas fue “Desde hoy a la Escuela”, que tenía como objetivo recuperar niños desvinculados, que se inscribieron pero se perdió total comunicación con ellos; la otra fue con niños con promedio bajo con los que se decidió reforzar y acompañarlos y la otra fue los Centros Comunitarios de Aprendizaje para los niños que un día estaban en contacto y otro no.

“Lo importante no es el papelito de si pasaron o no pasaron, lo importante es saber si el niño está cumpliendo su derecho humano a la educación porque toda la diferencia está en la posibilidad de ese niño de seguir su camino y cumpliendo su derecho a si el sistema simplemente reporta no se preocupe el porcentaje de abandono es muy chico, ese no es el tema, no es la estadística es el derecho del niño”, expresó.

Sobre el regreso a las aulas el próximo ciclo escolar dijo que debe existir una estrategia clara y una ruta a seguir.

Señaló que en Sinaloa desde hace meses se trazó una estrategia que puede marcar el regreso gradual a las escuelas con la implementación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Comentó que existen elementos para planear un regreso gradual, focalizado y útil ya que se vacunó a más de 76 mil maestras y maestros.

Aseguró que en las próximas semanas se dará a conocer mayor información sobre los protocolos a seguir y las particularidades de la estrategia para un regreso a clases seguro.

“Existió semáforo verde pero no creímos que lo importante era llamar a un regreso o no, lo que sí hicimos fue incrementar la lógica del centro comunitario de aprendizaje pero mantuvimos 50 por ciento de presencia ¿qué es lo que puedo ver hacia adelante? un modelo híbrido que ha dado resultados y que puede ser una solución de Sinaloa y probablemente para otros estados de la República”, señaló.

Mencionó que “al día de hoy más allá del semáforo y la vacuna está probando que funcionan para los padres para los docentes para los alumnos, el día de mañana lo importante será tener claridad que es lo que estamos buscando y creo que va ir más allá de si va a haber un regreso o no voluntario porque es voluntario porque hay contextos diferentes”.

En su conferencia matutina del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que es partidario de regreso a clases presenciales en agosto próximo.

“Necesitamos pensar en los niños, los adolescentes y no sólo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos, desde luego no es por la fuerza, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”, dijo.

Calificó como demagogia la resistencia de algunos sectores a volver a las aulas.

Aseguró que la Secretaría de Educación Pública junto con las autoridades educativas estatales iniciarán un plan para que no haya ninguna limitación y las escuelas puedan ser abiertas en agosto.