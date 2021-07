Jesús Ernesto, hijo de AMLO, tuvo COVID-19, revela el presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su hijo menor Jesús Ernesto, de 14 años de edad, se contagió de COVID-19 hace poco, pero que ni él ni su esposa Beatriz Gutiérrez se contagiaron porque ya están vacunados.

“Hace poco, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado, y no tuve problemas, ni la mamá y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”, expresó en la conferencia mañanera.

“Esa es una prueba, no le va a gustar mucho a Beatriz que haya dicho esto, pero que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores, y que ayude también a quitar todo estos obstáculos porque se tratan de vacunas que están demostrando su efectividad, todas”.

Adelantó que la próxima semana dará a conocer un análisis que realizan médicos y científicos mexicanos acerca de la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 y aseguró que “en general, todas ayudan”.

“Ciencia, no conjeturas porque se inventan cosas y luego también entran en juego asunto políticos cuando se trata de cuestiones de salud que deberían ponerse por delante y la política a un lado”, indicó.