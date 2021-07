Tercera ola es menor que las dos anteriores y no habrá cierres, ‘ya sabemos cuidarnos’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante tercera ola de COVID-19 que registra el país, no habrá cierre de actividades comerciales, debido a que la población ya aprendió a cuidarse.

Durante la conferencia mañanera desde Veracruz, el mandatario reiteró que esta tercera ola es menor que las anteriores.

“Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual a la primera, a la segunda ola, es de menor intensidad y también menos dañina porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos”, dijo.

“No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos… desde el principio he dicho de que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubo medidas drásticas ni en los peores momentos”, puntualizó.