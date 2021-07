Beatriz Gutiérrez Müller pidió a la FGR investigar espionaje

Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones correspondientes tras revelarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares fueron espiados por el malware “Pegasus”.

“Autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República deben hacer las indagaciones correspondientes. En lo personal, deseo con toda el alma vivir en un Estado de Derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones”, expuso la esposa del presidente López Obrador.

Gutiérrez Müller calificó de “repugnantes” este tipo de prácticas.

“Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados”, dijo.

“El gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato”, escribió la escritora.

Beatriz Gutiérrez también agradeció a los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de la empresa israelí NSO, dueña del malware, que fue contratada en 2017 para ayudar en la captura del ‘Chapo’ Guzmán por el gobierno de Enrique Peña Nieto,informó Reporte Índigo.

Esta mañana, el presidente López Obrador adelantó que no presentará una denuncia penal por el espionaje del que fue víctima él y su familia a través del malware Pegasus.

“Si me pongo ahora a presentar denuncias pues no termino, hay que saber que todo esto se padeció y hacer el compromiso de no repetirlo. No voy a hacer ninguna denuncia”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina, instruyó a que se investigue si está vigente el contrato que se adquirió en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la empresa ísraeli, dueña del malware y advirtió que su gobierno no espía.