‘Ignoraba’ AMLO veda impuesta por consulta popular contra expresidentes

Andrés Manuel López Obrador confesó este viernes que no estaba enterado que del 15 de julio al 1 de agosto, cuando se realice la consulta popular, está prohibida la propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno, excepto a lo referente a salud, educación, seguridad y protección civil.

“No sé, no sabía yo eso”, mencionó el presidente.

Incluso, dijo que por ese motivo podría modificar los eventos de su gira de fin de semana por Guerrero, así como su difusión, informó Reporte Índigo.

En la conferencia de prensa matutina, aclaró que no hablará de la consulta contra los expresidentes de México.

En la gira que inicia este viernes por Guerrero, los eventos serán cerrados, no públicos, acotó.

“¿Propaganda gubernamental? Pues son reuniones cerradas, no son abiertas, es una reunión de evaluación, a lo mejor porque se va a transmitir en redes, solamente eso”,dijo.

Incluso, pidió que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, revise si deben transmitirse los eventos para no infringir la ley.

“A lo mejor porque se va a transmitir en redes, por qué no lo revisas (dirigiéndose al vocero presidencial) y si es así, que no se transmita, pero sí necesito ir”, afirmó.

“Es la primera vez que sé que no se puede, que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido, pero tengo que hacer las reuniones cerradas, porque a lo que vamos es a un plan de bienestar para Guerrero, entonces vamos a eso, a trabajar y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento, pero lo hacemos cerrado completamente”, mencionó.

Y es que de acuerdo a lo que dispone el artículo 35 constitucional y la Ley de Consulta Popular se establece que está prohibida toda propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno con excepción de la difusión de campañas de salud, educación, protección civil y seguridad hasta el 1 de agosto en que se celebra la consulta.