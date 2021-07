Ebrard se destapa para la presidencia en 2024; AMLO señala que está en su derecho

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que está preparado para participar en las elecciones presidenciales de 2024.

En la conferencia mañanera de este martes, el canciller fue cuestionado sobre el destape que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre una reunión celebrada el fin de semana pasado en la que expresó a sus colaboradores sus intenciones de participar.

“Diría lo siguiente, en primer lugar les dije hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta, segundo lugar faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo”, expresó.

“Seamos consistentes, perseverantes y leales y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo con las reglas que en su momento se den”.

“Para que no haya especulación no vamos a distraernos y vamos a seguir trabajando”, advirtió.

López Obrador señaló que no le incomoda que sus colaboradores expresen sus aspiraciones a sucederlo ya que todos, hombres y mujeres, están en su derecho porque atrás quedaron esas prácticas del tapado y del dedazo.

“Ya ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, de la designación, del dedazo, o aquellas frases célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale en la foto y otras hasta más ofensivas de que está flaca la caballada, no, eso ya no, no me preocupa porque los que están en el gabinete, los que están en funciones, están cumpliendo con su responsabilidad y también lo más importante de todo es que hay relevo generacional”, dijo.