Especialistas ubican a Sinaloa en semáforo naranja

De acuerdo a los 10 indicadores establecidos por la Secretaría de Salud Federal para determinar el color del semáforo epidemiológico de COVID-19, Sinaloa debería estar en color naranja de riesgo alto y no en amarillo, de riesgo moderado.

Cristian Villanueva, ingeniero Industrial por la UNAM y analista de datos, quien es creador de la plataforma Reportes Diarios Covid-19 Mx, señaló en entrevista telefónica, que tomando en cuenta los indicadores que utiliza la Secretaría de Salud Federal para integrar el semáforo, Sinaloa tiene un puntaje de ponderación de 23, que lo ubica en el color naranja.

“El puntaje final que obtuve para Sinaloa fue de 23, esto lo coloca en semáforo naranja, que toma los valores de 16 a 31, y lo que le dio bastante puntaje fueron las tendencias de casos hospitalizados por 100 mil habitantes, le dio una ponderación de 3 puntos, las ponderaciones van de 0 a 4”, explicó.

“En el caso de la tendencia de casos de síndrome Covid por 100 mil habitantes, el valor de la pendiente de Sinaloa es de 0.3488, eso lo posiciona a tener una pendiente mayor a 0.2, que de 0.2 hacia arriba es el rango con ponderación a 4 y otro que le da bastante puntaje es la tendencia de la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes… que le da un ponderación de 3”.

Dijo que el semáforo se estima a partir del número de reproducción efectiva (Rt) de COVID-19 (es decir el número de personas que puede contagiar una persona), tasa de incidencia de casos estimados activos por 100 mil habitantes, tasa de mortalidad por 100 mil habitantes, tasa de casos hospitalizados por 100 mil habitantes, porcentaje de camas generales y con ventiladores ocupadas en los hospitales de la Red IRAG, porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2, tendencia de casos hospitalizados por 100 mil habitantes, tendencia de casos de síndrome COVID-19 por 100 mil habitantes y tendencia de la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes.

Cada indicador tiene un puntaje de ponderación que va de cero hasta cuatro puntos.

En semáforo verde se sitúan los estados que obtienen una ponderación de cero a ocho puntos; en amarillo de nueve a 15 puntos; en naranja de 16 a 31 puntos y rojo de 32 a 40.

De acuerdo a Villanueva, Sinaloa también debió estar en semáforo naranja del 21 de junio al 4 de julio, debido a que entonces obtuvo una ponderación de 16 puntos, pero la Secretaría de Salud Federal decretó semáforo amarillo.

“Comparando el cálculo que hice del 17 de junio, cuando calculé el semáforo del 21 de junio al 4 de julio, en esa ocasión si las tendencias fueron las que sumaron bastante puntaje, la tendencia de casos de síndrome covid 19 por 100 mil habitantes marcó… una ponderación de 2, y en el más reciente le daba una ponderación de 4, ahí ya le sumó dos puntos”, detalló.

“La tendencia de mortalidad por 100 mil habitantes, en el último le di una ponderación de 3, en el otro marcó 1, porque la tendencia iba a la baja”.

El analista señaló que los datos oficiales que podrían ocasionar la discrepancia entre el semáforo oficial que publicó Salud Federal y el elaborado por él, podría estar en la estimación del número de reproducción efectiva (Rt) de COVID-19, debido a que los datos se publican desfasados.

“He tratado de ver si es el factor para que los semáforos sean distintos pero he encontrado que no, realmente la diferencia entre lo que se puede obtener de manera pública y lo que se puede obtener de manera interna, llegan a tener 3 ó 4 puntos de diferencia entre ambos”, dijo.

Y en el caso de Sinaloa, dijo que dicho parámetro no modificaría el semáforo estimado por él.

“No, es muy difícil que cambie porque tiene 23 puntos, con la estimación que hice y utilizando los datos públicos, Sinaloa tiene 23 puntos, le hacen falta ocho puntos menos para poder estar en semáforo amarillo”.

Si la tendencia a la alza continúa, Sinaloa estaría a nueve puntos de pasar a semáforo rojo.

“La siguiente semana se tendría que ver en que estado está Sinaloa, así como veo las tendencias, que sigue incrementado la cantidad de contagios, es posible que la siguiente semana tenga más de 23 puntos”, adelantó.

Alejandro Cano, ingeniero Químico y Ambiental (M.I.T., U.C. Berkeley) y analista de datos, estimó también en base a la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes y camas de hospitalización ocupadas de la red IRAG, que Sinaloa debería estar en semáforo naranja.

“Dado que el gobierno federal ya no calcula el semáforo de riesgo, comparto esta gráfica con los datos de mortalidad y ocupación hospitalaria para las 32 entidades. Sobresale BCS que debiera estar en (rojo), CAMP, SIN, SON, VER y CDMX claramente debieran estar en (naranja), escribió en Twitter el 7 de julio.

El semáforo de Villanueva, vigente del 5 al 18 de julio, ubica a Baja California Sur en color rojo, a Sinaloa y nueve estados más en naranja, a 17 estados en amarillo y cuatro en verde.

El semáforo de la Secretaría de Salud Federal determinó en cambio que Sinaloa y siete estados más estén en amarillo, cinco estados en naranja, 19 en verde y ninguno en rojo. Este último semáforo es el mismo que estuvo vigente en los 15 días previos, debido a que la dependencia federal informó que revisarán los parámetros a partir del cual se elabora.

En Sinaloa predominan contagios y hospitalizaciones en personas jóvenes y menores

La tercera ola de la pandemia que vive Sinaloa y México, y que por primera vez reconoció Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el pasado martes, está afectando a personas jóvenes y a menores de edad en Sinaloa.

Cristian Villanueva señala que de acuerdo a la actualización de datos oficiales de Salud Federal con corte al 8 de julio, en Sinaloa el 31.8 por ciento del total de casos nuevos de la última semana, fueron en personas de 18 a 29 años, seguido por personas de 30 a 39 años que representaron el 24.7 por ciento de los casos y un 5 por ciento más se presentaron en menores de edad.

“Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que no podemos normalizar que haya defunciones, sí, a lo mejor no están aumentando, pero no dejan de existir pérdidas que fueron lamentables, es cierto que en el caso de las defunciones no se han incrementado, lo cual podría relacionarse con la vacunación, que su objetivo es reducir la mortalidad en la mayor medida posible, pero encontramos aumentos en las hospitalizaciones en la mayoría de los rangos de edad”, mencionó.

“Por ejemplo el rango de edad que actualmente tiene mayor cantidad de casos hospitalizados (en Sinaloa), son personas de 40 a 49 años, según los datos abiertos en la última semana, hay 47 casos, eso representa el 29.2 por ciento de todos los casos que se han registrado en la semana 25 (20-26 de junio) y estas cifras podrían aumentar porque la semana 25 sigue agregando información”.