Comparece Carlos Loret de Mola por caso Cassez-Vallarta

El periodista Carlos Loret de Mola compareció este lunes por el caso Cassez-Vallarta y reiteró que desconocía que la detención se trató de un montaje.

En un video en redes sociales, el comunicador aseguró que sus dos principales acusadores y ex compañeros de trabajo aceptaron que no le advirtieron que la detención se trataba de un montaje.

“Quiero compartirles que hoy es un día muy importante para mí. Por años me han acusado del montaje de Cassez. Hoy volví a comparecer sobre el caso Cassez-Vallarta. Tuve un careo con mis dos principales acusadores, dos excompañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi. ¿Qué dijeron? Una, Laura Barranco, aceptó frente al juez que no me alertó sobre el supuesto montaje, así textualmente. El otro, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información y se quedó años en esa posición, aceptó frente al juez que no sabía que había un montaje”, menciona en el video.

Mientras que Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información del noticiario Primero Noticias al momento de la transmisión, confesó que él tampoco sabía del montaje, pues también cayó en el engaño.

“A pesar de que yo no estaba acusado de nada y comparecí, al carearme con ambos, ninguno pudo comprobar que yo fui cómplice con las autoridades en ese montaje, lo he dicho siempre y he ofrecido disculpas por ello, fue un error no haberme dado cuenta”, dijo.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

“Como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, pero no acepto que se me señalé de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje”.

Loret de Mola señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha alentado la versión de que él fue partícipe del montaje de algo que ocurrió hace 16 años, lo cual dijo es una mentira.

La mañana del 8 de diciembre de 2005, Televisa y TV Azteca transmitieron la supuesta detención de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez, presuntos líderes de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

En la transmisión se observó el ingreso de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al rancho Las Chinitas al sur de la Ciudad de México; detuvieron a los secuestradores y liberaron a dos víctimas.

Sin embargo, en febrero de 2006 el titular de la AFI confesó que la pareja había sido detenida un día antes y que todo se trató de una recreación solicitada por los medios de comunicación.

Cabe mencionar que las dos televisoras más importantes del país han negado la versión de García Luna, hoy preso en Nueva York por presunto narcotráfico, pues señalan fue él quien los citó para grabar y transmitir la supuesta detención.

Con información de Eje Central.