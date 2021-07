Dos fallecidos y 20 desaparecidos deja alud en Japón (video)

Un deslizamiento de tierra en la ciudad turística de Atami, en Japón, dejó dos personas fallecidas y una veintena desaparecidas.

El alud arrasó varias casas y dañó una carretera nacional, tras días de intensas lluvias, informaron las autoridades locales.

“Debido a la acción de lluvias torrenciales, el terreno cedió y saltó la avalancha. A su paso barrió casas y habitantes” y cortó una carretera nacional, dijo el gobernador del departamento de Shizuoka, Heita Kawakatsu

El mandatario indicó que “dos personas se encuentran en estado de parada cardiorrespiratoria”, expresión utilizada en Japón antes de que un médico confirme el fallecimiento, mientras unas 20 se encuentran desaparecidas, indicó la agencia de noticias Télam.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2021