‘Informamos y respondimos a tiempo’, asegura AMLO respecto al COVID-19

En medio de la tercer ola que mantiene altos niveles de contagio en algunas entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno que encabeza ha hecho lo humanamente posible.

En el informe trimestral que en esta ocasión coincide con la celebración del tercer año de haber obtenido el triunfo electoral, López Obrador dijo que hay signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica.

Aseveró que México no está, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares de fallecimientos por Covid.

“En cuanto a nuestra actuación, hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas, no titubeamos en destinar recursos a la atención a la pandemia.

“En 15 meses, el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos, se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales, se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud”, expuso.

Se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo o personal de salud que lo atendiera, agregó, “aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares en mortalidad por COVID”.

En cuanto al programa nacional de vacunación indicó que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México.

“Hasta hoy hemos recibido 57 millones 336 mil dosis de vacunas: Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Cansino, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con nuestro país, con México y con su pueblo”.

Destacó el apoyo de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Rusia, China, India; “llevamos el 35 por ciento de toda la población mayor de 18 años vacunada, ya concluimos esta importante labor preventiva en Baja California, primera en la que se cumplió la vacunación, aun con una sola dosis”.

Reiteró el compromiso de vacunar, aun también con una dosis, a todos los mayores de 18 años del país para octubre para llegar al invierno más protegidos.

“El tener en la actualidad 19 estados con semáforo en verde, ocho en amarillo, cinco en naranja y ninguno en rojo es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país”.

Frente a integrantes del gabinete legal y ampliado, señaló que aunque se trata de un comportamiento mundial porque ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el pueblo y el gobierno para ir recuperando poco a poco la normalidad.

“Que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado, ya sea en sus domicilios o quienes tienen la necesidad imperiosa de salir a la calle a buscar el sustento.

“Que no se olvide la forma en que se cuidó a adultos mayores y enfermos. Agradezcamos a quienes cerraron un negocio pero no dejaron de pagar a sus trabajadores, expresemos nuestra gratitud a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que arriesgaron sus vidas para salvar a otros”.

Todos estos gestos de amor y solidaridad verdadera -prosiguió- han ayudado a sobrellevar los sacrificios, el sufrimiento, la fraternidad se ha hecho presente también para quienes perdieron a sus seres queridos a causa de la terrible pandemia del Covid. (Con información de La Jornada).