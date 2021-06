Crece en México el número de muertes de personas vacunadas contra el COVID-19

En al menos siete estados del país personas que habían sido vacunadas contra el COVID-19, incluso con el esquema completo, se contagiaron y fallecieron.

Las cifras oficiales no se conocen, La Jornada publicó que son mil 183, otros medios señalan números que no rebasan el centenar. Secretarios de Salud estatales aducen que algunas muertes pudieron deberse a que las personas se vacunaron pero no habían alcanzado aún la inmunidad y/o padecían comorbilidades, mientras que otros señalan que las vacunas reducen la mortalidad, pero no son cien por ciento infalibles.

Hasta el momento la Secretaría de Salud Federal no ha dado un informe al respecto. A partir de las declaraciones a medios que han dado autoridades estatales, se sabe que al menos en Hidalgo, Sonora, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán y Yucatán se han presentado muertes en personas que habían sido vacunadas.

Hidalgo

El pasado martes 22 de junio, Alejandro Benítez Herrera, secretario de Salud de Hidalgo, dio a conocer que en dicha entidad 36 personas que habían sido vacunadas contra el COVID-19, se infectaron y fallecieron.

De las 36, 11 tenían el esquema completo de vacunación y 25 habían recibido la primera dosis. Dijo que iniciaron una investigación para conocer la cepa que los infectó, el tipo de vacuna que recibieron y si tenían problemas de salud.

El funcionario señaló que las muertes se presentan porque no todas las personas reaccionan igual ante las vacunas ni generan los mismos anticuerpos.

Baja California Sur

Dos días después de que en Hidalgo se diera a conocer la mayor cifra de personas vacunadas que se contagiaron de COVID-19 y murieron, en Baja California Sur, se dio cuenta de 18 decesos similares.

El secretario de Salud estatal, Víctor George Flores, informó que de las 18 defunciones, cuatro habían recibido el esquema completo y 14 una dosis de las vacunas Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Sinovac.

El 50 por ciento de los casos eran personas mayores de 60 años, y el resto no precisó las edades.

Dijo que ocho de los fallecidos habían recibido dosis de la vacuna Pfizer; cuatro más de AstraZeneca; cuatro de Sinovac, y dos de CanSino.

Sonora

El mismo 24 de junio, en Sonora, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, dio a conocer el deceso de seis personas que habían sido vacunadas contra el COVID-19.

En total, mencionó que 191 personas que habían recibido el esquema completo de vacunación se contagiaron y de estas seis murieron.

“Esto ha pasado no sólo en el Estado de Sonora sino en el mundo entero, es decir, por conclusión”, dijo a El Imparcial, “la vacuna reduce la mortalidad, pero existe la posibilidad que te contagien y no te vaya bien”.

San Luis Potosí

En San Luis Potosí se reportaron 41 personas contagiadas y dos fallecidas pese a haber recibido las dos dosis.

Miguel Ángel Lutzow Steiner, secretario de Salud de San Luis Potosí, dijo que los fallecidos tenían una enfermedad crónica.

“Estas dos personas justo habían recibido la segunda dosis y desarrollaron la enfermedad. Tenían enfermedades crónicas y lamentablemente perdieron la vida. No había transcurrido el tiempo necesario que se espera para poder desarrollar la inmunidad”, explicó.

En Nuevo León se informó de 303 casos positivos de personas que tenían el esquema completo de vacunación, y un deceso. El fallecido era un dentista de 63 años que se contagió después de recibir las dos dosis de vacunación.

En Michoacán también se reportó la muerte de una persona que había sido vacunada en marzo. De acuerdo a las autoridades estatales la persona viajó en dos ocasiones en camión a Guerrero y participó en eventos políticos sin usar cubrebocas.

Las autoridades de Yucatán informaron de otro deceso a principios de junio. El fallecido también había recibido la primera dosis de la vacuna, y quien de acuerdo al secretario de salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, no había obtenido la inmunidad parcial de la vacuna, que se obtiene a los 28 días.

En Sinaloa no se conocen cifras sobre dicha situación, pero Efrén Encinas, secretario estatal de Salud, dijo que el 1.6 por ciento de los pacientes que están hospitalizados actualmente en el estado, cuentan con el esquema completo de vacunación.

El diario La Jornada publicó que de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Federal, en el país 16 mil 091 personas se contagiaron de COVID-19 pese a haber recibido al menos una dosis de la vacuna, y de ellas 1 mil 183 murieron.

Del total de decesos, 997 ocurrieron en personas que habían recibido una primera dosis, 119 con la segunda y 47 iniciaron síntomas después de la segunda inyección. En cuanto a la vacuna Cansino, de una sola dosis, ha habido 651 casos y 20 decesos después de 21 días.

Del total de contagiados, 9 mil 713 que habían recibido una dosis; 3 mil 391 tenían las dos dosis, y 2 mil 336 personas se infectaron 14 días después de completar el esquema de dos inoculaciones.

En la mayoría de los casos ocurridos en todo el país, los pacientes presentaron alguna comorbilidad, lo cual incrementa el riesgo de complicaciones graves y muertes, señala la publicación.

La Secretaría de Salud Federal señaló que no se puede hablar de una falla, porque puede ocurrir que los biológicos se apliquen cuando las personas ya portan el virus o se infecten cuando su organismo está generando los anticuerpos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 23 de junio durante la conferencia mañanera, que los decesos que se han registrado en personas que ya habían sido vacunadas, “no es un asunto grave”.

“Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave. Esto que me estás planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia, acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó. Es mínimo, o sea, prácticamente inexistente porque, si no, pues…”, dijo.

Hasta el jueves en México había logrado el 33 por ciento de cobertura en la vacunación a la población mayor de 18 años, al vacunarse a 29 millones 099 mil 499 personas al menos con una dosis, y de ellas 18 millones 006 mil 199 personas, cuentan con el esquema completo.

El ‘Químico’ Benítez culpa a médicos por muertes ocasionadas por el COVID-19

Ríodoce/Redacción

En Mazatlán, el segundo municipio de Sinaloa con el mayor número de casos activos y el tercero en muertes ocasionadas por el virus SARS-COV-2, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres adjudicó dichos decesos a los médicos.

“¡Ahh! eso (los decesos) depende de los médicos, no del Ayuntamiento. Eso depende de los sistemas médicos, no depende del Ayuntamiento. ¡Ojo! Si se muere la gente de COVID-19 es por quienes los están tratando”, dijo a Noroeste en una entrevista.

Un día después aseguró que su declaración fue tergiversada y declaró que en el puerto los eventos masivos no serán suspendidos.

De acuerdo a datos de la UNAM, Mazatlán es actualmente el municipio con la segunda epidemia activa más alta de Sinaloa con 175 casos activos, por debajo de Culiacán, que registra 535. En total en el estado hay 1 mil 082 casos activos.

“Mazatlán presenta un aumento de 23 casos activos de COVID-19 en la penúltima semana, que corresponde a un aumento por cada 100 mil habitantes de 4.31 casos activos (incidencia), refleja el cambio entre la antepenúltima y la penúltima semana, y no se consideran las cifras de la última semana por no ser valores definitivos”, señala la información.

El puerto, de acuerdo a cifras federales, acumula 1 mil 012 muertes y 6 mil 494 casos acumulados de COVID-19.

Los números estatales señalan en cambio que en Mazatlán hay 115 casos activos hasta el jueves 24. Esa misma fecha se informó que de los 88 casos nuevos, la ciudad porteña registró 19, el número más alto, seguido de Culiacán con 16.

De las diez muertes reportadas también ese día en el estado, cinco ocurrieron en Mazatlán, tres en El Fuerte y dos en Guasave.

En Mazatlán, Salud Federal reporta una ocupación en camas de hospitalización general al tope en dos de los cuatro hospitales de la ciudad. En el Hospital General de Mazatlán de 100 por ciento y en el IMSS número 3, de 97. En este último además el 60 por ciento de las camas con ventiladores y el 83 por ciento de las camas de Terapia Intensiva, están ocupadas, mientras que en el Issste la ocupación de camas con ventiladores es del 50 por ciento.

Artículo publicado el 27 de junio de 2021 en la edición 961 del semanario Ríodoce.