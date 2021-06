Inicia AMLO con el ‘quien es quién en las mentiras’

La sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, inició esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el arranque, López Obrador exhibió la nota principal del diario El Universal sobre un presunto acto de espionaje del gobierno federal en contra de columnistas de ese periódico, la cual calificó como “información falsa”.

“Para qué los vamos a espiar si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios e ideales, no somos como ellos y sus jefes. No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho y segundo ¿qué sentido tiene? o ¿qué caso tiene? si ya sabemos que están en contra de nosotros”, expresó el mandatario, de acuerdo a una publicación de Proceso.

López Obrador dijo que la imputación del periódico El Universal en contra del gobierno federal, “no tiene sustento” y se trata de una empresa que se dedica a difamar y pertenece al “hampa del periodismo”.

Además, aseguró que la versión del espionaje salió de un columnista de El Universal y abogado de la empresa Televisa, Javier Tejado.

“Es falso, descartado totalmente, este periódico se dedica a difamar y pertenece al hampa del periodismo y en el hampa del periodismo hay entre otras máximas de que la calumnia cuando no mancha tizna, entonces por eso vamos a tener esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana”, dijo el mandatario.

Si presentan pruebas entonces, no solo iniciaría el gobierno federal una investigación, agregó, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas, “ya no es el tiempo de antes y ellos lo saben. Lo que pasa es que ya no tienen elementos, no hay miga como se dice en el periodismo y por eso vuelan”.

Enseguida, dijo que esta mañana durante la reunión del gabinete de Seguridad se abordó el tema del presunto espionaje del gobierno federal en contra de columnistas de El Universal y señaló:

“Hoy que me hablaron de este caso y que está convertido en un escándalo, pregunté de donde había salido esto y me respondieron que es de un abogado de Televisa y columnista de El Universal, Javier Tejado, él fue el que denunció al subsecretario de Seguridad Pública (Ricardo Mejía Berdeja), afirmando de que había dado instrucciones de espiarlo”, dijo el mandatario.

“Les digo algo con toda franqueza, no leo una columna de estos señores porque no hace falta desde hace dos años. Para qué voy a leer la columna si no tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar”, dijo con sorna el presidente López Obrador.

Al ser cuestionado respecto a la regularidad y la posibilidad de dar derecho de réplica a los medios y periodistas que sean expuestos en la nueva sección de la mañanera, el presidente accedió.

Dijo que la réplica, a la que no le dieron derecho a él cuando era oposición –remarcó—podría hacerse en la conferencia el lunes inmediato posterior, “para que tengan tiempo de preparar sus pruebas o respuesta” y también podría hacerse mediante carta o a través de redes sociales.