Ex funcionarios de la SAyF obtienen suspensión del proceso penal

Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 263 millones de pesos obtuvieron una suspensión condicional del proceso con la que evitan llevar al juicio oral.

Los ex funcionarios son el ex titular de la SAyF, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de caja general, José Carlos López Ramírez.

Como reparación del daño pagarán dos millones de pesos y como condición tienen prohibido viajar al extranjero, deben residir en un lugar determinado y acudir a firmar cada mes.

Los ex funcionarios estaban acusados de ejercicio indebido del servicio público.

La suspensión ya la habían solicitado pero les fue negada porque no cumplían los requisitos.

El requisito que no cumplían era que el apoderado legal de Gobierno del Estado no estaba facultado para autorizar una suspensión.

A la audiencia de hoy acudió con un nuevo poder notarial en el que el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo faculta en una cláusula especial a autorizar suspensiones condicionales.

La defensa solicitó la suspensión y la Fiscalía y el apoderado legal de gobierno del estado no se opusieron.

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada dijo que poco a poco fueron derribando los obstáculos para obtener la suspensión.

Mencionó que los funcionarios también estaban acusados de desempeño irregular de la función pública pero maliciosamente la Fiscalía les quitó ese delito que es el que tenía la pena más alta.

Mencionó que tanto la defensa como Fiscalía estaban tan de acuerdo en la suspensión que ya no sabía ni quién la estaba solicitando.

Señaló que autorizó la suspensión por cumplir con todos los requisitos y el Tribunal ya no podía oponerse.

Dijo que no se aclaró qué pasó con el dinero y la sociedad no sabrá en que se gastó.