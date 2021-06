Respalda Alfonso Durazo propuesta de trasladar la GN a la Sedena

Ante el nivel de inseguridad y para disminuir los homicidios, Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora y ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respaldó la propuesta de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por exmilitares y exmarinos”, expuso, de acuerdo a una publicación de Reporte Índigo.

En entrevista al salir de un encuentro de más de dos horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, señaló:

“Tenemos que ser prácticos en este momento, la única opción de coordinación de una instancia como la Guardia Nacional formada con una base militares y marinos es que tenga una adscripción en esa dependencia. La Guardia Nacional tiene que formar sus propios cuadros, pero la formación de cuadros lleva mucho tiempo, por ejemplo, la Guardia Nacional requiere 250 mandos, groso modo de nivel coronel, ¿de dónde los vas a sacar?”.

-“¿No contraviene el espíritu de la guardia que debía tener un mando civil?, así con esa idea se creó”, se le cuestionó.

-“Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil, propónganmelo, no hay, ya no me toca perdón, era lo que yo decía cuando estaba ahí”, dijo.

El ex secretario de Seguridad manifestó que también se debe considerar el nivel de inseguridad.

“Con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía respecto al tema. Consecuentemente la urgencia por mejorar los indicadores es cada vez mayor. Se ha ido avanzando en muchos de ellos de manera muy importante pero quedan todavía rezagos de la época, rezagos que tienen que ver particularmente con los homicidios dolosos”, expresó.

-“¿Qué tanto va a pesar la Guardia Nacional en su mandato contra los policías locales?”, se le preguntó.

-“No a ver, es que no pesan, se complementan. La Policía Federal tuvo en su mejor momento en Sonora desplegados de manera permanente tan solo 200 elementos. Ahora tiene 2 mil 680 elementos, tiene ocho cuarteles y están otros en curso.

Explicó que la idea es continuar con el crecimiento progresivo hasta llegar a 3 mil 800 elementos en 2023.

Sobre el estado de Sonora, el gobernador electo señaló que le propuso al primer mandatario “apoyarnos en el desarrollo del puerto de Guaymas como plataforma para el relanzamiento económico de Sonora”.

Añadió que también buscan impulsar al aeropuerto de Ciudad Obregón como un centro logístico internacional y de carga.

Señaló que también se abordará lo relacionado con la justicia para los pueblos yaquis, además de construir una solución integral para Cananea.