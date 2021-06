‘No hicimos ningún acuerdo con el narco’: Héctor Melesio Cuen

El líder del Partido Sinaloense dice que no le interesa formar parte del gobierno de Rubén Rocha Moya, pero tampoco descarta estar en la primera línea de la administración; sobre las agresiones a contendientes de la alianza Morena-PAS, dice que pudieron ser fingidas

Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del Partido Sinaloense, tuvo agenda llena el viernes 11. Es cuestión de horas para que los resultados de la elección sean oficiales, donde el PAS logró ocho diputaciones y seis presidencias municipales.

Lea: El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa https://bit.ly/35rydAN

Una de ellas es la de Badiraguato a través de José Paz López Elenes con quien se encuentra platicando. Está rodeado de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el también ex rector de la UAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño. Da instrucciones y durante más de media hora platica sobre el presente y futuro de su partido y la palabra cogobernar.

-¿Serán oposición, apoyo, agenda propia?

-Vamos a ser la segunda, a lo sumo la tercera (fuerza electoral), dependiendo las plurinominales que tenga el PRI porque el día de ayer (jueves 10) declararon que le dieron el gane en el distrito 6, entonces no sé la cantidad de diputados que vayan a tener y lo que sí es que como partido lógicamente cada uno tiene su agenda propia, cada grupo parlamentario pero nosotros vamos a hacer lo posible por conjuntarla con el partido Morena.

“Yo les dije que esta alianza no termine el día de la votación, sino que hay que darle continuidad para nosotros impulsar un proyecto por Sinaloa, uno con visión de mediano y largo plazo, con visión de estado, que es precisamente lo que se necesita en este momento no únicamente en Sinaloa sino en todo el país y eso de una u otra manera es el compromiso que se da y nosotros vamos a continuar siendo un apoyo para el doctor Rubén Rocha Moya”.

-Entonces más que pensar en oposición o agenda propia es trabajar junto con Morena.

-Claro, trabajar junto con ellos en torno a una agenda propia. Ya si en el camino hay problemas, porque para poder que vayamos juntos, se necesita la voluntad de ambos y yo pienso que van a tener la voluntad pero pues uno no sabe, uno responde por uno, no puede responder por otros.

Cuen habla del acoplamiento que hubo entre los partidos. Presume la estructura que tuvo presencia en los 18 municipios y en casi todos se encabezaron eventos con el gobernador elector Rubén Rocha Moya.

También habla sobre el aporte de su partido en las urnas. Estima, a reserva del último conteo, que asciendan a 100 mil votos en la gubernatura. Sin embargo también hubo un trabajo que se hizo con las presidencias municipales y distritos locales significativos. Un ejemplo es la presidencia municipal de Culiacán.

-La marca de Morena sigue posicionada en el estado, sin embargo en Culiacán no le fue muy bien y los votos del PAS fueron determinantes.

-Sí, fueron determinantes en el caso de Culiacán, sin embargo la presencia del doctor Rocha Moya fue muy fuerte aquí en Culiacán, entonces si nosotros hacemos esa comparación.

-¿Entonces parece que hubo un fenómeno de voto cruzado porque el doctor Rocha Moya tuvo bastantes votos en la capital y no así Estrada Ferreiro que tuvo menos votos con respecto a 2018?

-Sí, definitivamente la popularidad de Estrada Ferreiro no era tal como la de Rubén Rocha Moya como para poder arrasar, y esto se debe a que traía un desgaste importante como presidente municipal, pero además la estrategia del gobierno del estado siempre fue desgastar al morenismo.

Cuen Ojeda le atribuye la mala imagen a ataques de medios de comunicación y a la estrategia de la coalición rival. Estrada Ferreiro logró poco más de 17 mil votos con respecto a su rival más cercano, y el PAS le otorgó al menos 18 mil 400.

-Desde mi punto de vista no tiene como que mucho sentido porque en Culiacán tuvo una popularidad muy grande la marca Morena también, pero no así con Estrada Ferreiro, parecía que le iba a quitar votos.

-Sí, pero Rocha nunca fue gobierno, nunca lo denostaron de manera personal como lo hicieron con estas personas, con estas personas si había un problema en algún lugar esto se magnificaba enormemente, si hubieran sido del PRI al contrario, eso lo convierten en algo positivo.

Los puestos y el cogobierno del PAS

Los puestos visualizados para el PAS en la administración aún no quedan definidos. Son al menos cuatro meses en donde se irán definiendo los nombres que, según el convenio signado entre Morena y el partido fundado por Cuen Ojeda.

“Nada, ninguno”, explica el líder el PAS ante el cuestionamiento sobre los puestos negociados y el suyo propio. “Cuando hablo de cogobernar hay gente maledicente que toma esto como una situación para mandar un mensaje, en este caso a Morena para amarrar navajas porque seguramente quieren espacios y no quieren competencias”, dijo.

“Yo cuando hablo de cogobernar hablo de que vamos a tener un grupo parlamentario mínimo de ocho diputados, eso es cogobernar un estado. Cuando hablo de cogobernar es que vamos a ser gobierno en seis municipios, si es que nos dejan porque ahorita están con una serie de trácalas en los conteos”, añadió.

Cuen Ojeda insiste en que en la tanto en la administración estatal como en las municipales habrá nombres de uno y otro partido sin embargo no adelantó ninguno. Explica que todo son especulaciones.

-Y el futuro de Melesio Cuen, ¿a dónde se dirige después de la elección?

-En mi caso estoy muy contento siendo presidente del PAS… tengo una situación, yo no estoy buscando trabajo en este momento y la gente me ha preguntado si me ofrecen algo si lo pensaría, claro que lo pensaría.

-¿Le han ofrecido la Secretaría General de Gobierno?

-Mira, todo puede pasar. Así sea la secretaría de gobierno o una jefatura de departamento, yo la pensaría dos veces para aceptar, tendría que platicar con quién lo ofrece y con mi familia, porque yo hace dos años estuve muy enfermo, a mí me cambió mi forma de ver la vida.

“Entonces es una situación que ahí está y la vamos a ver, yo sé que ya se empezó a trabajar de parte de gente que no quiere que yo esté en el gobierno”.

-¿En qué sentido?

-Tú te das cuenta en los medios de comunicación los mensajes que se mandan, el amarrar navajas entre Morena y nosotros, el falsear declaraciones mías. Esa pregunta que me hiciste me la hicieron hace días en el Debate y falseó completamente la Glorieta todo, dijo incluso que yo había dicho y no, ellos me insistieron y me preguntaron ‘¿y si le dan la secretaría de gobierno, qué hace?’ Mira, yo tengo una costumbre, nunca hay que decir de esta agua no he de beber porque después me dicen mentiroso, siempre contesto eso y así les dije y otro día falsearon todo, dijeron que yo dije que quería ser secretario de gobierno, amarrar navajas con los que la quieren, o sea, tú sabes cómo se manipula esto.

-¿Entonces lo que me está dando a entender es que Melesio Cuen pondera más la vida política que la administración pública?

-Sí, definitivamente y la vida familiar.

-La administración pública difícilmente.

-Sí, difícilmente. Ahorita no traigo esa idea pero eso no implica en que nosotros no aceptemos, el hecho de que haya inclusión en los diferentes órdenes de gobierno porque hay mucha gente que legítimamente aspira en cualquier proyecto y el PAS no es la excepción.

¿Pactar con el crimen?

La madrugada del sábado 5 de junio fue privado de su libertad el secretario de organización del PRI. El domingo 6, en plena jornada electoral, Lupita Iribe Gascón denunció que a su hermano también se lo llevaron, haciendo responsable al candidato común de Morena y el PAS.

La jornada estuvo llena de ese tipo de acusaciones. Al respecto, el líder del Partido Sinaloense explicó que el proceso debe ser de ciudadanos para ciudadanos y negó nexos con grupos criminales.

“El mensaje que debemos de dar es que en democracia únicamente debemos participar los ciudadanos y que es sumamente peligroso el hecho de que grupos delictivos pudieran participar porque esto a final de cuenta redunda en compromisos, en compromisos políticos y lo que hay que evitar precisamente es que se den este tipo de situaciones”, dijo.

“Sabemos que nosotros no podemos hablar mucho al respecto porque nosotros andamos en la calle, y yo como en la campaña que estuve no fue fácil, anduvimos hasta el último lugar de la sierra y nos dimos cuenta de muchas cosas pero al final es que lo bueno es que el doctor Rocha Moya será un gobernador legitimado por la ciudadanía”.

-¿No hubo convenio entonces por parte de ustedes con ningún grupo delictivo?

-En lo absoluto, nada. Nosotros no hacemos eso, a Hector Melesio Cuen lo conoce la gente, y a lo mejor le pegan muchos todos los días porque saben que no matamos una mosca.

-No hubo convenio me decía, ¿pero tampoco los buscaron, hubo acercamiento de algún personaje del crimen organizado o del narco para con esta candidatura o esta coalición?

-No, no, nada.

-Entonces sería interesante retomar el tema de que sí tendrían que ser gobierno al margen de lo que suceda en el tema del crimen organizado.

-Aquí, en lo que se refiere a eso, si ustedes se fijan hubo cientos y cientos de agresiones a nivel nacional, hubo alrededor de 90 muertos, afortunadamente aquí en Sinaloa no hubo ninguno, entonces nosotros en ese aspecto quisiéramos ganar más pero vimos que salimos ganando cuando vimos que estaban matando gente a nivel nacional, aquí afortunadamente no hubo muerte alguna sin embargo yo no sé si sea la delincuencia organizada la que hizo muchas cosas o a lo mejor fueron organizados por los mapaches de siempre, los mapaches siempre han estado ahí, los compra votos siempre han estado ahí y aquí se estila mucho de que van y te dicen que van de parte de fulano o sutano.

“Por ejemplo en Choix nos atoraron a la gente, en Guasave, en Sinaloa, pero fue una atorada en el sentido de que no se muevan, no fue más allá”.

-En Badiraguato hubo una acusación de la candidata del PRI.

-Hubo también una aparentemente… bueno, lo que pasa es que hay que ver si son auto secuestros porque aquí también se dio con el secretario de organización del PRI, y de repente aparecen otro día y nada pasó. En los cuartos de guerra, los de enfrente eran expertos en lo mediático y la cuestión de estos auto secuestros, o no sé si fueron secuestros, pues salen a conferencia de prensa, les da la oportunidad de divulgar cosas, les da la oportunidad de meterse en el sentimiento de la gente. Ahorita ya no hay principios ni valores de muchísima gente en cómo se manejan las cosas.

-¿Entonces se puede interpretar de esa manera, que haya sido para ganar simpatía?

-¿Dónde están las demandas de parte de ellos, dónde está la investigación? Igual en Badiraguato, ¿dónde está la demanda, dónde está la averiguación? Porque si no pues puede quedar en presunción nada más una situación de que tú quieres generar algo.

Sin embargo ese mismo viernes la Fiscalía General del Estado boletinó que existen ya 44 carpetas de investigación por denuncias durante el proceso electoral, de las cuales 37 de la Fiscalía en Atención de Delitos Electorales y 7 de la Especializada en Desaparición Forzada de Personas.