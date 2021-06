Morena recargado, aplica la segunda dosis en Sinaloa

Peor que el tsunami de 2018: PRI con las manos vacías, PAN desplazado a cuarta fuerza, y el PRD invisible.

Morena repite la dosis en Sinaloa. El resultado de la elección del 6 de junio de 2021 es devastador para la Alianza PRI-PAN-PRD, que iban juntos casi en todo. En Sinaloa la contienda fue de dos en todos los puestos, a excepción de Elota y San Ignacio en las alcaldías.

Morena vuelve a llevarse todos los distritos federales –como hace tres años. Aumenta los triunfos en alcaldías –7 en 2018, y 15 ahora. En los distritos locales, en alianza con el Partido Sinaloense (PAS), solo le faltó uno de los 24 en juego. Para rematar, Morena-PAS se llevan la gubernatura de Sinaloa, tan holgadamente que es el estado con el más alto porcentaje de preferencias en la contienda por los gobiernos estatales.

La campaña

Una sola campaña arrastró a las demás en esta elección de 2021: Las candidaturas a la gubernatura fueron el jalón para el resto, tanto que en los 60 días de campaña no aparecían.

En los resultados pasó lo mismo. Como en pocas elecciones, los resultados dependieron de lo que sucedió en la elección para gobernador. Por eso el 56 por ciento de los votos que alcanzó Rubén Rocha Moya, con la alianza Morena-PAS, jaló al resto a los aspirantes de esa alianza o esos partidos, porque en algunas candidaturas iban por separado.

Mario Zamora no ganó, como candidato a gobernador, en ninguno de los 18 municipios, ni en ninguno de los 24 distritos locales, por eso tampoco los candidatos de su alianza PRI-PAN-PRD, con excepción de Feliciano Valle en el distrito 06 local, con sede en Guasave.

La joya, el Congreso federal

Morena le aplica de nuevo la receta de 2018 al PRI –ahora en alianza con PAN y PRD. Gana 7 de 7, con porcentajes de diferencia de dos dígitos, que representan entre 10 y 40 mil votos por encima, según el distrito.

Las diferencias son amplias en todos los casos: hay distritos con diferencia mayor, 25 por ciento más votos para Morena-PT y Verde que la alianza PRI-PAN-PRD, como el distrito 01 con sede en Mazatlán. O diferencias estrechas como en el distrito 04 con sede en Guasave, con el 12 por ciento.

La alianza ganadora, Morena-PT-Verde obtuvo más de 26 mil votos de ventaja, en promedio, en cada uno de los siete distritos.

Aunque esta elección de 2021 Morena ratifica sus siete triunfos en las diputaciones federales, hay una reconfiguración electoral: Todos pierden. Morena no llega a los votos totales de la elección inmediata pasada. Lo mismo que PRI-PAN-PRD no alcanzan la sumatoria de votos que alcanzaron en 2018, se quedan por debajo. La razón principal, no única, es que el promedio de participación ciudadana disminuyó en esta elección. Pasó de casi el 60por ciento en 2018 al 48.58 por ciento, más de 12 puntos menos de participación ciudadana. Por tanto, impacta a cada uno de los partidos o coaliciones.

Morena volvió a rebasar el medio millón de votos en la sumatoria de sufragios para las siete fórmulas para diputados federales (en 2018 fueron 641 mil 884). En Sinaloa el medio millón de votos a una alianza o partido es una meta que significa triunfos. El PRI solamente la alcanzó en el 2000, cuando el paisanaje de Francisco Labastida como candidato presidencial arrastró a todos los candidatos a diputados federales y se ganaron siete de los entonces ocho distritos federales.