A Juan Isidro lo obligaron a desistir de su candidatura los ‘malosos’

Aseguran sus operadores que en el municipio de Concordia hubo una elección coaccionada

Pasadas las elecciones del 6 de junio, a algunos ciudadanos no sólo les quedó la marca de la tinta indeleble en sus dedos pulgares, también tienen grabada en su memoria la zozobra y el miedo que vivieron durante la jornada electoral.

Desde el 3 de junio, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, en un video en su cuenta de Twitter, había denunciado:

“Ayer miércoles por la tarde, en Concordia Sinaloa, al sur del estado, un comando armado, prácticamente, secuestró a nuestro candidato, Isidro Paredes, a la presidencia municipal de este municipio, y lo amenazó diciéndole que ya no continuara, porque quien debía ganar ahí es el guinda, Morena. Para eso están trabajando los malosos”.

“Morena quiere ganarnos a la mala, no le permitiremos; Exigimos al Gobierno de la República y al de Sinaloa que intervengan de manera inmediata porque así es como quieren ganar las elecciones”, añadió.

El mismo jueves, Zambrano había bajado el video de su cuenta de Twitter, “porque se tuvo comunicación con el candidato y está bien”.

Después de la jornada electoral del 6 de junio, Ríodoce contactó a uno de los operadores políticos de Juan Isidro Paredes Brito, candidato del PRD a la presidencia municipal de Concordia, quien habló desde el anonimato.

“A Juan Isidro Paredes, un grupo de hombres armados, lo levantaron (lo privaron de su libertad) y le pusieron una putiza”, lamenta.

—¿Fue en Concordia donde privaron de la libertad a Juan Isidro?— se le cuestiona.

—Sí. Lo levantaron en Concordia, y ahí mismo en la periferia, lo golpearon, junto con la gente que agarraron con él. Y lo amenazaron, de hecho toda la elección en Sinaloa, fue una amenaza, toda. Y al Juan Isidro lo hicieron desistir. De hecho ganó, mejor dicho, hubiera ganado. Lo vieron bien. Posiblemente con la confabulación del hoy electo presidente municipal, que supuestamente ganó con una mayoría, unánime, pero también anduvieron amenazando a mucha gente en todas las comunidades para que votara por ellos. Hubo amenazas, en Concordia; no se eligió con toda libertad como debiera ser, el que diga lo contrario, miente.

—¿Hubo miedo en esta elección?

—Pues claro, que te pongan un “cuerno” (AK 47) en la cabeza, o a tu mujer, o uno de tus hijos, alguien de tu casa. Y que te digan: “Votas por este o ver lo que te pasa”. Los malosos anduvieron recorriendo todo el municipio, todo.

—¿Cómo operaron los grupos armados en Concordia?

—Los vecinos de Juan Isidro, dijeron que a su casa llegaron dos camionetas, llenas de gente armada, llegaron a buscarlo a su casa y no lo encontraron. Y la demás gente de Concordia, dice que fue un rondín generalizado en todo el municipio, en todas las calles, andaban las camionetas con gente armada.

—¿Qué han dicho los seguidores de Juan Isidro?

-La gente no quiere hablar por las amenazas, pero el hecho fue así una elección coaccionada, la gente votó por ese partido, por ese candidato con base en amenazas. Pero mentira que fue de manera voluntaria. Traté de comunicarme con Carmelita Arias (coordinadora de campaña del candidato) y no me contesta; lo que me dicen es que ese mismo día, no se puede asegurar si llevaban ahí cautivo al Juan Isidro, pero le cayeron a la casa de Carmelita, casi se la destruyeron, y a ella no la encontraron, pero levantaron a un hermano de ella. Lo levantaron un rato, luego lo soltaron, pero sí lo levantaron, también. Pero iban en búsqueda de Carmelita.

—¿Eso ocurrió antes de la elección?

-Sí, sí una semana antes, el miércoles el último día de campaña que ya no se trabajó, porque ellos alcanzaron a avisarle a la gente que andaba como brigadista que ya no promovieran su candidatura. Quién sabe qué amenaza le harían a Juan isidro.