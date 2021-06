Fallo contra el “Quillo” es un paso, falta el “Minilic”

La familia de Javier Valdez y organizaciones civiles consideran que el fallo contra Juan Francisco “P” es un paso en la justicia pero aún falta el Minilic, como autor intelectual.

Esta tarde el juez Noé Eguré declaró culpable a el Quillo del asesinato del periodista tras un mes de juicio oral.

La esposa de Javier, Griselda Triana, expresó que ella y sus hijos están satisfechos con la resolución del juez.

“Quedó muy claro para el juez que este individuo asesinó a Javier por órdenes de Dámaso López Serrano, el Minilic, no queda la menor duda de que a Javier lo asesinaron por órdenes de este sujeto, por coraje, por odio porque no les gustó la publicación en la que Javier señaló al Minilic como pistolero de utilería, como alguien que no tenía los tamaños de su papá que pagaba porque le compusieran corridos”, dijo.

Señaló que este fallo es la mitad del camino porque aún falta el autor intelectual.

Reconoció que la Feadle fue contundente con las pruebas y testimonios.

Aunque el fallo, manifestó, da confianza en las instituciones de impartición de justicia, el camino aún es largo.

El titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, es un paso más en lograr justicia para Javier pero falta un camino largo con la extradición del autor intelectual.

Se logra un fallo muy importante en México, es un fallo que representa muchos temas importantes sobre todo que se hace una determinación muy contundente de que Javier fue asesinado por su trabajo periodístico, por lo que dijo, por lo que escribió en Ríodoce por todo un proceso de trabajo que venía haciendo en Ríodoce de cubrir el conflicto entre Los Chapitos y Dámaso López después de la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y sobre todo que fue muy claro y contundente en señalar cuáles fueron esas notas y cómo se relacionan directamente con el acusado que se declaró culpable el día de hoy”, dijo.

Mencionó que ya se inició ante el gobierno de Estados Unidos y seguirán trabajando para que responda ante las autoridades mexicanas.

La presidenta de la asociación Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que fueron enfáticos con el juez para que el caso fuera juzgado con perspectiva de libertad de expresión y retomara la labor periodística de Javier.

Manifestó que el caso fue un reto para el sistema de justicia y las fiscalías estatal y federal pero todavía falta profundizar la investigación contra el autor intelectual, ejecutar la orden de aprehensión y lograr la extradición.

Mientras no sean juzgados todos los responsables el caso no saldrá de la impunidad, porque justicia a medias no es justicia, es impunidad, expresó.

La representante en México de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores, expresó que les satisface que el fallo establece que el homicidio fue por el ejercicio de su labor periodística.

Dijo que las exigencias de la organización son que el Tribunal dicte la pena máxima, que la Fiscalía redoble los esfuerzos para ejecutar la orden de aprehensión al autor intelectual y el mecanismo de protección de periodistas siga protegiendo a la familia de Javier.