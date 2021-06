‘Químico’ Benítez celebra que tendencia del PREP le favorece

Luis Guillermo Benítez Torres convocó a la prensa a las 21:30 horas, cuando los primeros resultados del PREP empezaron a perfilarlo como ganador del proceso electoral en su búsqueda de la reelección a la presidencia municipal de Mazatlán.

Con la música de banda en vivo y una pantalla en la que se observaba el avance del conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP) que le favorecía sobre su más cercano adversario, el priista Fernando Pucheta Sánchez.

Hasta las 23:00 horas del domingo, el ‘Químico’ Benítez contaba con el 48.42 por ciento de los votos, es decir, 11 mil 171 sufragios, mientras que el exalcalde Fernando Pucheta, abanderado del PRI, PAN y PRD tenía 34.64 por ciento, o sea 7 mil 993 votos.

De mantenerse esta tendencia, Luis Guillermo Benítez Torres habrá obtenido el triunfo abanderado por Morena y el PAS.

Tendencia nos favorece: Químico Benitez

Pasada la media noche, el alcalde con licencia difundió un comunicado en el que agradeció a los mazatlecos el respaldo a su proyecto de gobierno.

Ante medios de comunicación, aclaró que va a esperar las cifras oficiales de la elección, pero dijo tener claro que el país está cambiando y que Sinaloa no es la excepción, en donde el tsunami de Morena viene a sepultar por siempre al PRI.

Acompañado por el Delegado del PAS en la zona sur, Rafael Mendoza Zatarain, y los integrantes de la planilla de regidores y Síndico Procurador, el Químico Benitez se dijo orgulloso de formar parte de un movimiento transformador que consolidará el progreso de Mazatlán y reducirá la desigualdad social que las familias vienen arrastrando desde hace muchas décadas.

“El pueblo viene a refrendar esto, a pesar del desgaste que genera el ser gobierno. Estoy muy agradecido con el Partido Sinaloense porque ellos nos dieron la posibilidad de subirnos a participar en este proceso electoral. Logramos salir adelante; yo le he agradecido públicamente al maestro Héctor Melesio Cuén el apoyo que me dio y hoy lo refrendo y lo hago público. Estamos prácticamente ganando la mayoría de las 18 alcaldías en el estado, las diputaciones locales y federales. Este tsunami viene a sepultar por siempre al PRI, un partido que abusó del poder, de los mexicanos y mexicanas y ya no queremos que regrese; y no nosotros, nadie de los mexicanos queremos que regrese”, declaró.