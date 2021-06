Delegado del PRD en Sinaloa desmiente agresión a candidato de Concordia

El delegado del PRD en Sinaloa, Marco Aurelio Vázquez, afirmó que el supuesto ataque contra el candidato a la presidencia municipal de Concordia, Juan Isidro Paredes Brito, no ocurrió.

Vía telefónica el líder del partido del sol azteca en el estado explicó que si bien hubo un video del dirigente nacional Jesús Zambrano haciendo la denuncia, esta información presuntamente fue errónea.

“Me siento muy apenado de que no haya tenido la información fidedigna porque yo hablé hace unos momentos, hace unas tres horas hablé con Juan Isidro, donde me exponía que no había sido agredido ni secuestrado, que no había nadie hospitalizado en Mazatlán, nada de ese tema”, dijo.

En Sinaloa dos candidatos se han bajado de la contienda electoral en plenas campañas, una de ellas la del PRI, Esmeralda Zatarain, en ese mismo municipio y quien adujo motivos personales para bajarse de la campaña a una semana de iniciado el proceso.

Sobre el origen de la información que circuló fuerte en redes sobre la supuesta agresión, Marco Aurelio Vázquez dijo que desconoce su origen aunque afirmó que esta no es fidedigna.

Sin embargo el líder nacional del PRD publicó en su cuenta de Twitter un video en donde afirma el ataque a Paredes Brito ayer miércoles.

“Ayer miércoles por la tarde un comando secuestró prácticamente a nuestro candidato y lo amenazó diciéndole que ya no continuara, porque quien debía ganar allí es el guinda, Morena, para eso están trabajando los malosos”.

En ese sentido Marco Aurelio Vázquez señaló que es entendible el cruce en la información porque se trata de la integridad física de personas, justificando el video grabado por el dirigente nacional.

“Pues preocupado por el tema y uno lo entiende porque es un asunto importante, es la integridad y la vida de los compañeros candidatos, es entendible plenamente el video, sin embargo creo que se cruzaron algunas informaciones ahí y no sé cómo es que se dio”.

Finalmente insistió en que no hubo agresión ni secuestro alguno y que incluso tuvo comunicación con el candidato hace unas horas, desestimando la agresión aun cuando otras versiones confirman que sí hubo un ataque en su contra.