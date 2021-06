Asegura AMLO que el país está en paz y hay gobernabilidad

En el país hay paz y gobernabilidad pese a que persisten conflictos políticos y violencia en contra de candidatos en distintas partes de la república, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países que por cierto no se sabe nada “porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidad, confrontación y violencia política, en México no”, aseguró en la conferencia de esta mañana.

López Obrador indicó que todos los días enfrentan “el flagelo de la violencia” pero advirtió que en general, “se puede hablar de paz y tranquilidad en el país”.

“Solo puedo manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre de forma responsable, que el país está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad”, subrayó el presidente.

Además, dijo que este día decidió no presentar el informe sobre el tema de la violencia política en el país para no violar la veda electoral debido a que hoy concluye el periodo formal de campañas de los candidatos.

“Por más que quieran magnificar, no obedece a la realidad como dice la canción de Pablo (Milanés): ‘No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y tranquilidad en el país’”, refirió.

Incluso, informó que ayer se registraron 57 homicidios dolosos en el país cuando el promedio diario es de 80 a 90 asesinatos.

Presentó una lámina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que indica que los estados de Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentraron el 44 por ciento de los 57 homicidios dolosos registrados oficialmente ayer.