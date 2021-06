‘Si no es por mí, quédense en casa’, el insólito llamado de Mario Zamora

Las campañas políticas son cada vez más cortas, y cada proceso parecen interminables. La clase política en México siempre guarda sorpresas. Este 2021 revelaron una digna de registro histórico: los tres partidos que dominaron el espectro político por medio siglo, adversarios de mil batallas, concretaron una alianza insospechada hace un par de años. PRI-PAN-PRD van juntos, en la idea de derrotar un adversario común: Morena. El Partido del Presidente, por su lado, basa mucho de su poder electoral en el personaje que no aparecerá en la boleta, pero que hace tres años los elevó en una ola que arrasó por completo: Andrés Manuel López Obrador. Las campañas pasaron del meme burlón e inofensivo a la violencia que amenaza y asesina candidatos. Dos proyectos que ellos mismos definen confrontados, terminan parecidos en sus propuestas y plataformas de campaña.

Concluyen dos meses de campañas políticas, y medio año de una confrontación feroz y sin cuartel entre la clase política de México. El próximo domingo se define el espectro del poder político para la segunda parte del sexenio de AMLO

“Si están pensando en votar por cualquier otra alternativa…. mejor quédense en su casa”, señala ante empresarios Zamora

Ante empresarios afiliados a cámaras de la iniciativa privada, comerciantes, constructores e industriales, Mario Zamora soltó una petición desesperada: “Si están pensando en votar por cualquier otra alternativa, lo digo con respeto, aprecio la democracia: mejor quédense en su casa. No le hagan daño a nadie, disfruten ese domingo, prendan la televisión, pásenla a todo dar, no pasa nada. Todos los demás elijan una de estas tres (haciendo alusión a la coalición PRI-PAN-PRD)”.

Luego, en entrevista con reporteros de la fuente, se le cuestionó por parte de este semanario al candidato sobre su invitación a empresarios.

—Mario, me llamó la atención hacia el final de tu mensaje lo que comentabas a los empresarios acerca de que si van a votar por alguna otra opción, que mejor se quedaran en su casa.

—Es un poco de la nota de color. Yo lo que digo es aquí tienes tres opciones: el PRI, el PAN y el PRD, lo digo con respeto. Obviamente creemos en la democracia, por eso lo dije, pero es una forma de decir. Si alguien está considerando votar por alguien más, si se queda en su casa a ver la tele no le hace daño a Sinaloa.

Una reportera le insistió sobre el tema cuestionando si era un llamado al abstencionismo, a lo que el candidato respondió que no lo está promoviendo, “estoy promoviendo que no le hagan daño a este país”, dijo.

En la misma semana, las candidatas a la gubernatura por los partidos del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas (RSP) lo hicieron público. Primero, Yolanda Yadira Cabrera Peraza, candidata de RSP dijo que el voto útil era con Mario Zamora.

Declaró a medios locales que no se trataba de una declinación sino de un llamado a usar efectivamente el voto el 6 de junio, y en caso de que el electorado no se decidiera a votar por ella, lo hiciera por Zamora Gastélum.

“Siempre lo dije. Vota por Yolanda Cabrera pero si no soy tu alternativa principal, si no vas a votar por mí, vota por ese candidato, pero jamás dije otra cosa que no fuera sal a votar por Yolanda Cabrera, si no lo haces por mí, o piensa primero en Yolanda Cabrera y después por ese personaje”, dijo.

Pero el viernes 28 Gloria González Burboa, ex priista y ex panista convertida en candidata del PT a la gubernatura pasó de la invitación, a la declinación. Previamente canceló su participación en el segundo y último debate entre candidatos y candidatas con el argumento de sospecha de COVID-19, que resultó en una presunta fatiga por las campañas.

El equipo de comunicación de Mario Zamora hizo la invitación a unos medios sí y a otros no para la rueda de prensa para anunciar la adhesión, la cual comunicaron en conjunto con Jesús Valdés Palazuelos, dirigente del PRI en Sinaloa.

Zamora hizo un cambio en la estrategia. En el segundo debate moderó los ataques, fue conciliador. Y públicamente estuvo declarando que iba por el voto de los indecisos. Además traía otra carta en la manga: las declinaciones.

Anunció a la militancia de la oposición que se integran, y lo boletinaron en Facebook, Twitter y en WhatsApp, o en donde sea. Incluso llamar a no votar. Así fueron las últimas dos semanas de la candidatura de Mario Zamora Gastélum.

No importa que sea una lideresa de colonia, una diputada sin partido o una candidata que nunca contendió. Tampoco si su suplente en el Senado se grababa a sí mismo enviando un mensaje o si de plano el mismo candidato llamaba al abstencionismo a los indecisos. Había qué comunicarlo.

La estrategia es la abstención: Las cifras del pasado proceso electoral en que se eligió gobernador en Sinaloa indican que el proceso tuvo participación apenas abajo del 50 por ciento. Votaron un millón 25 mil 370 ciudadanos de un padrón electoral de 2 millones 64 mil 508 y la victoria fue para Quirino Ordaz Coppel de la coalición PRI-PVEM-PANAL con el 41.73 por ciento de los votos emitidos.

Pero la realidad es que apenas el 20.73 por ciento de los y las sinaloenses en posibilidad de ejercer su derecho al voto lo hicieron por él. Durante poco más de cuatro años, Quirino gobernó el estado gracias a una quinta parte de la población.

Por eso llama la atención esa invitación de Mario Zamora a no votar si no es por su candidatura. La campaña de llamar al voto por Zamora comenzó con la visita de los senadores de la República Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu por el PRI y Miguel Ángel Mancera por el PRD a Culiacán en donde tuvieron una gira con el candidato.

Fue a fines de abril para culminar la primera mitad de los dos meses de campaña. Luego una segunda visita a Culiacán pero solo por parte de los priistas Osorio Chong y Ruiz Massieu.

Durante una rueda de prensa en la sede estatal del PRI, ambos hicieron un llamado a otros candidatos a sumarse al proyecto. Entre esos nombres aparecieron los de dos ex priistas ahora con candidaturas, Sergio Torres Félix y Rosa Elena Millán Bueno de Movimiento Ciudadano y Fuerza por México, respectivamente.

Respecto a la invitación, su ex compañera de partido y de fórmula para el Senado en 2018, Rosa Elena Millán Bueno declaró a medios al término del debate del martes 25 que no solamente está mal pedir que declinen, sino que significa una falta de respeto a los demás candidatos y candidatas y sobre todo al electorado.

“Sí lo han hecho y públicamente, pero me parece una falta de respeto que algunos priistas me pidan públicamente ahora que decline, ¿por qué no me dieron la candidatura en su momento si tanta falta les hace, si no completan los votos? Digo, pues denos oportunidad en un momento dado a quienes tenemos esos espacios ganados y trabajados, creo que es una falta de respeto el solo hecho que te lo pidan. Entiendo que es una estrategia, es válida pero no la comparto”, dijo.

Además, la estrategia de llamar a no votar significa también, según declaró la candidata de Fuerza por México a este semanario, una muestra de lo que realmente es el candidato Zamora.

“Yo creo que precisamente eso retrata de cuerpo entero al candidato. Me parece que pensar que si no votas por mi mejor no votes es un absurdo. Yo he estado haciendo un llamado a toda la ciudadanía a que salga a votar y por supuesto que estoy pidiendo el voto por mí, por supuesto que les digo que voten por Rosa Elena Millán, por Fuerza por México, pero también hago un llamado a que la ciudadanía salga a votar por quien sea su decisión hacerlo, porque en el ejercicio democrático no podemos permitir que otros decidan por nosotros”, dijo.

Y con unas campañas políticas llenas de ataques y con acusaciones de todo tipo, con candidaturas que declinan y otras que hacen campaña por el rival, el electorado sinaloense una vez más se pondrá frente a las urnas y el fantasma del abstencionismo no parece querer dejar al estado.

Seguridad y elecciones, los caminos paralelos

Ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) pueden garantizar unas elecciones sin jornadas violentas. El precedente inmediato es 2016. Fue la sucesión gubernamental y los rivales entonces fueron Melesio Cuen por la coalición de su partido el PAS y Movimiento Ciudadano (MC) y el eventual ganador Quirino Ordaz Coppel del PRI-PVEM-PANAL.

Los atisbos de violencia se fueron dando antes del proceso y el actuar de ambos órganos electorales fue el mismo de hoy día: llamar al voto a los ciudadanos. Es recorrer el mismo camino de siempre, como caminar en círculo.

“El tema de seguridad no es una competencia de los órganos electorales, corresponde a las autoridades en seguridad”, explicó Karla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta del IEES a quien se le cuestionó que el tema de seguridad y organización de las elecciones no debería ir por caminos separados.

“Estamos en una mesa de seguridad y nosotros advertimos en esa mesa de seguridad lo que vemos de nuestra organización, y en nuestra organización, insisto, no hemos advertido algo grave como lo mencionas ni dejamos de advertirles a las autoridades lo que vemos en este proceso electoral; ponemos sobre la mesa todo lo que en cada etapa del proceso estamos advirtiendo en estos temas y ellos son los encargados de resolverlos”, añadió.

En el estado se han identificado, según la Secretaría de Seguridad Pública, focos rojos en los municipios serranos, específicamente Concordia, Choix, Sinaloa de Leyva y Badiraguato, así como al sur en Rosario y sobre todo en la capital, Culiacán.

En 2016 la jornada quedó empapada por la violencia recrudecida en Los Mochis, Mazatlán y Culiacán. Para este proceso la autoridad electoral una vez más se declara sin competencia en el tema y se limita únicamente a la organización.

“Nosotros no hacemos investigación de ningún tipo de delito y no tenemos esa información (sobre seguridad) porque no nos corresponde, esa parte se la confiamos a las autoridades responsables que seguramente podrían atender mejor que nosotros esas preguntas que ustedes tienen y que tienen que ver con esa materia, no nos corresponde nada que tenga que ver con la seguridad, lo que hacemos de manera general es garantizar la seguridad de la gente que va a votar”, acotó Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo del INE en Sinaloa.

Al corte, dos candidatos a presidencias municipales han solicitado seguridad. Son Hugo Moreno de Movimiento Ciudadano en Escuinapa y Jesús Estrada Ferreiro por Morena en Culiacán, mientras que dos han renunciado a sus aspiraciones aludiendo motivos personales, pero ambos son de municipios reconocidos por la autoridad en seguridad como focos rojos, en Concordia y San Ignacio.