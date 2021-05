Atacan a balazos a Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena-PT a la alcaldía de Cuitzeo, Michoacán

Rosa Elia Milán Pintor, candidata de la alianza PT-Morena a la presidencia municipal de Cuitzeo, Michoacán, fue víctima de una ataque a balazos cuando realizaba actividades proselitistas.

La agresión ocurrió la noche del domingo cuando la candidata y su familia partían de la localidad de Mariano Escobedo con dirección a Cuitzeo.

De acuerdo a una publicación de Eje Central, hombres armados que viajaban en una motocicleta y en un vehículo, atacaron a la candidata y su familia dejando lesionado a su esposo José Marcelo Pérez, quien fue trasladado a un hospital en el municipio de Charo.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación, mientras la candidata a la alcaldía de Cuitzeo aseguró que se encuentra bien, y agradeció las muestras de solidaridad, sin embargo, suspenderá sus actividades proselitistas programadas.

“A través de esta red social, quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales.

“La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán. También aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas. Estaremos informando a través de este medio cualquier cambio”, escribió la candidata a la alcaldía de Cuitzeo en Facebook.