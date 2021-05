Detienen en la india a ‘Youtuber’ por atar globos de helio a perro

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en India, involucra a un famosos youtuber que publicó un video en el cual se muestra como un perrito es amarrado a globos de helio para soltarlos y que ‘volara’.

Las lamentables imágenes causaron indignación en las redes sociales, lo que provocó que el joven, identificado como Gaurav Sharma, fuera arrestado por las autoridades del país asiático.

En el video se puede ver al joven con un pequeño perro de raza pomerania y varios globos atados a su lomo, momentos después lo suelta y el perrito sale flotando.

De inmediato en redes sociales se generó condena y otros usuarios lanzaron una campaña en contra del video y de Gaurav Sharma.

El video fue publicado en YouTube bajo el título ‘Dólar volador con globo de gas helio’ y donde se muestra a la mascota maltratada.

Tied a dog with helium balloons that flew to the third floor of a building what a shameful activity has done by this so called youtuber gauravzone aka Mr. Gaurav Sharma for fame, this incident could lead to death of his dog. #dogs .@PetaIndia #PETA pic.twitter.com/TLzYu244Vr

— namita singh (@namitas34481129) May 27, 2021