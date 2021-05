Inician Guerra Liera y Jesús Madueña entrega-recepción administrativa de la UAS

El rector, Juan Eulogio Guerra Liera; y el rector electo, Jesús Madueña Molina, iniciaron la entrega recepción de la administración de la UAS.

Ante un notario público, Guerra Liera entregó al rector electo expedientes con información de asuntos y recursos públicos de la universidad.

El rector señaló que uno de los signos de los últimos lustros es el de la transparencia que la UAS ha asumido.

“En la Universidad Autónoma de Sinaloa es una práctica común sin escudarnos jamás en nuestra autonomía pues estamos convencidos que la población debe de saber en qué se invierten los recursos que nos confía así como el impacto de las acciones que con ello se realizan”, dijo.

Mencionó que “el día de hoy damos inicio a un proceso de entrega recepción del estado que guarda la Universidad en todas sus áreas, en un ejercicio que permitirá un mejoramiento continuo de las labores sustantivas”.

Manifestó que el paquete que se entregó se encuentran detalles de aspectos como la estructura orgánica, la normatividad universitaria, recursos materiales, humanos y financieros, infraestructura existente y obras en proceso.

La UAS es una universidad con crecimiento, estable, sólida y con un dinamismo en todos los aspectos, aseguró.

Madueña Molina indicó que la entrega recepción permite que no se pierda tiempo en el arranque de la administración.

Con Víctor Antonio Corrales Burgueño, señaló, fue la primera vez que se hizo un acto de entrega recepción ya que anteriormente era imposible por las luchas que se libran por la rectoría.

“En aquellos momentos las elecciones eran verdaderos batallas campales en las unidades académicas y no se diga en la rectoría, me tocó ser director y cuando llegué a la dirección no había absolutamente ningún documento de la facultad de medicina y eso era triste y lamentable porque tenías que empezar de cero, no había ni siquiera un programa educativo de alguna asignatura, se tenía que hacer todo”, expresó.

Aseguró que como rector defenderá a la UAS y a la educación pública.

“Me duele cuando alguien escupe sobre la universidad por eso la defiendo y por eso vamos a implementar lo que tenga que implementarse para defenderla para defender la educación pública para defender la autonomía universitaria y poner el sello de autenticidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, señaló.