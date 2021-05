Ricardo Bours deja candidatura a gobernador en Sonora y se suma al priista Ernesto Gándara

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, declinó a su aspiración para sumarse a la campaña de Ernesto Gándara de la coalición “Sonora Va” integrada por el PRI, PAN y PRD.

A través de un posicionamiento publicado en su cuenta de Twitter, Bours señaló que su decisión no se trata de una declinación, sino “un acuerdo de unidad”, que no le impedirá seguir señalando injusticias o irregularidades que atenten contra el pueblo sonorense.

“Se suman los proyectos y las propuestas de los dos candidatos sonorenses para tener lo mejor de las dos”, dijo el candidato, quien llamó a los sonorenses a votar por Gándara.

“Se está borrando el futuro y el bienestar de las familias de Sonora, bajo la amenaza de la descomposición estructural del país… Abel Murrieta lo decía con claridad: no es posible que te digan que estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando quienes no deberían estar ahí son los criminales, y ya ven, su asesinato me estremeció, estremeció a Sonora y a México entero”.

Movimiento Ciudadano se deslindó de la decisión de Bours, aseguró que no la comparten ni la apoyan, por lo que seguirán en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en ellos.

Al no declinar oficialmente, Movimiento Ciudadano queda impedido de sustituir al candidato, pues según el artículo 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los partidos y coaliciones no podrán sustituir a sus candidatos “cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección”.

En Sonora y en todo México, Movimiento Ciudadano sigue de pie, no apoya y no se sumará a ningún candidato de otro partido. pic.twitter.com/x7BWXW9hbd — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) May 18, 2021

En tanto, Ernesto Gándara dijo reconocer la “entereza y congruencia” de Bours para defender los intereses de Sonora.

“En tiempos de crisis, las y los sonorenses sabemos construir la unidad”, publicó.