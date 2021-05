PAN y MC denuncian a AMLO ante la OEA; ‘no tenemos de qué avergonzarnos’, responde el presidente

El Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) al presidente Andrés Manuel López Obrador por su intromisión en el proceso electoral.

En el caso del PAN, su dirigente nacional, Marko Cortés, destacó que el jefe del Ejecutivo Federal está interviniendo “de manera absurda en el proceso electoral, contraviniendo las leyes y las medidas cautelares impuestas por el propio el INE, algunas de las cuales han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

“López Obrador funge como vocero principal de la campaña morenista y realiza desde Palacio Nacional una campaña contra el PAN y la coalición Va por México”, afirmó durante un encuentro virtual con observadores de la OEA.

El líder del blanquiazul indicó que desde la Fiscalía General de la República se está persiguiendo a los candidatos de la oposición, abriéndoles carpetas de investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Advirtió a los integrantes de la OEA que en México hay un gobierno que atosiga, amenaza y persigue a actores políticos e, incluso, ejerce presión en organismos como el INE y el Tribunal Electoral.

En una reunión con integrantes de la OEA, señalé que el presidente López Obrador está interviniendo de manera absurda en el proceso electoral, a pesar de que en nuestro país está claramente prohibido.

Una preocupación más que expresó Cortés fue el tema de la seguridad de candidatos y sociedad, “donde de acuerdo con publicaciones de diversos diarios nacionales se han contabilizado al menos 80 políticos o familiares asesinados en este proceso electoral, de los cuales la mayoría pertenecen a la oposición”.

Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, también presentó ante la organización una denuncia sobre hechos y violaciones al artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, contra López Obrador.

“México atraviesa por una polarización exacerbada”, esto debido a la posición del presidente López Obrador, así como a un clima de inseguridad y violencia, al recordar el reciente asesinato del candidato de su partido a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, a manos de un grupo de civiles armados.

AMLO responde

Durante la conferencia mañanera de este lunes, López Obrador señaló que su gobierno no tiene nada qué esconder o de que avergonzarse, y que cualquier ciudadano puede denunciar ante organismos internacional como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o Naciones Unidas (ONU).

“Si se quiere ir a la OEA, la ONU, a cualquier organismo internacional, todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos y no tenemos nada en México qué esconder o de qué avergonzarnos”, dijo desde Torreón, Coahuila.

Reiteró que su gobierno tiene que garantizar que las elecciones sean limpias y libres.

“México es de los países del mundo con más historias de fraude desgraciadamente estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido o candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados, como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones sean limpias y libres”.