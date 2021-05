Madres marchan en CDMX por familiares desaparecidos

Para demandar justicia por los delitos cometidos contra sus familias, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos marchó este lunes del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

En conmemoración del Día de la Madre en México este 10 de mayo, integrantes de los colectivos que conforman este movimiento exigieron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “que es el que resuelve y toma las decisiones”, para que de respuesta y solución a las miles de desapariciones que hay en el país, que de acuerdo a cifras oficiales suman 85 mil 53 hasta el pasado 7 de abril, publicó La Jornada.

El movimiento dio a conocer un posicionamiento con siete demandas que son:

—Atención integral de todos los casos con un programa urgente de búsqueda.

—Atracción por parte de la Fiscalía General de la República de todos los casos de desaparición en el país, para su investigación.

—Un censo de todos los casos de desaparición en México.

—Creación en la Fiscalía General de la República de una subprocuraduría para los desaparecidos.

—Instaurar un protocolo de investigación homologado en casos de desaparición para todo el país.

—Impulsar un programa de atención integral para todos los familiares de las víctimas de desaparición.

—Y que el Estado mexicano acepte todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para Desapariciones Forzadas.

En conmemoración del Día de la Madre en México este 10 de mayo demandan que el presidente Andrés Manuel López Obrador se siente con ellas para que les de respuesta en la búsqueda de miles de desaparecidos. Foto Luis Castillo

Los colectivos lamentaron que en estos diez años que han salido a las calles par realizar esta marcha conmemorativa del 10 de mayo, día de la Madre en México, hayan pasado tres partidos políticos por el poder y que ninguno haya dado respuesta para resolver estos casos y llevar ante la justicia a los responsables.

En esta década los números de desapariciones van al alza, pues los más de 85 mil reportes indican que hay siete veces más desaparecidos que en 2012.

“El Estado mexicano por su indolencia y omisión es responsable de esta tragedia humanitaria”, señalaron

Con carteles y fotografías de sus hijos desaparecidos, y bajo la consigna: “¿Donde están nuestros hijos donde están?”, los familiares de los desaparecidos llamaron una vez más a la presentación de todos ellos y a que las autoridades resuelvan los casos.

“¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están? ¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y protesta! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos, los queremos! ¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!” son algunas consignas que gritan durante su recorrido.

La mayoría de los manifestantes cargaban pancartas con los nombres y rostros de sus hijos.

Elemental justicia, solidaridad con madres de desparecidos

“Me parece de elemental justicia que los ciudadanos, hombres y mujeres tengamos conciencia del dolor que vive hoy las madres. Que en el día de su celebración no pueden contar con sus hijos y que ese es un dolor inmenso y no hay más que solidarizarnos con ellas y con sus familiares”, comentó David Fernández Dávalos, secretario ejecutivo de las Universidades Jesuitas de América Latina y ex rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien se encontraba en la marcha.

Señaló que las madres tienen el doble dolor de no tener a sus hijos y por otra parte, no saber dónde están.

“No tienen un lugar eventual para visitarlo, dónde llorar. También este día es signo político el que las mujeres marchen hoy para que el gobierno no haga oídos sordos y resuelva de una vez por todas la situación que está llevando a hombres y mujeres a desaparecer en el país. Ya son más de 85 mil personas declaradas desaparecidas, es una sangría y desgracia, y es probablemente de los mayores problemas que tenemos en el país, por eso hay que manifestarse y hay que tomar una posición al respecto”.