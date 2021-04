Las candidaturas truncadas por el narco en Sinaloa

En Culiacán, Concordia, San Ignacio y Escuinapa, se impone la ley de los grupos criminales

A la pandemia por el COVID-19 se le suma la violencia a las elecciones en Sinaloa. Dos candidaturas tumbadas y uno con denuncias de amenazas por grupos armados hacen válido el temor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de que ciertas zonas sean consideradas de riesgo.

El titular de la SSP, Cristóbal Castañeda Camarillo, explicó durante rueda de prensa que municipios como Culiacán, Concordia, El Rosario, Choix, Sinaloa de Leyva y Badiraguato, han sido focos rojos durante procesos electorales pasados, con registro de grupos armados e incluso robo de material electoral como urnas.

Pero hasta el momento todos los hechos que han tenido que ver con violencia y candidaturas se han suscitado al sur del estado. En los municipios de Culiacán, Concordia, San Ignacio y Escuinapa, amenazas y violencia ya dejaron señales.

La primera denuncia formalizada

En Escuinapa el candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán fue el primero en formalizar una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) por presuntas amenazas.

Con fecha del 17 de abril, Moreno Guzmán denunció ante el órgano electoral amenazas por parte de grupos armados tanto en su contra como de brigadistas en la zona sur del municipio, específicamente en los poblados de Isla del Bosque, Palmillas, La Concha y Teacapán, en donde le habrían advertido que se retiraran de dichas comunidades o de lo contrario les iban a disparar.

La querella de Hugo Enrique Moreno señala que los grupos armados advirtieron a sus brigadistas que los únicos candidatos con permiso para entrar a esas áreas eran los del Partido Sinaloense (PAS) y Morena.

Luego, en rueda de prensa celebrada el lunes 19, el candidato a la alcaldía señaló que no hubo amenazas de muerte a su persona aunque sí hubo hechos que amedrentaron a sus brigadistas por algunas personas para evitarles la presencia en algunas zonas del municipio.

Las renuncias sospechosas

Las candidaturas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las presidencias municipales de Concordia y San Ignacio, ambos municipios serranos considerados focos rojos, sobre todo el primero, fueron declinadas por sus aspirantes y ambas por cuestiones personales.

Ya entradas las campañas, tanto Acela Esmeralda Zatarain Ruiz de Concordia como Luis Alberto Sandoval Morales de San Ignacio renunciaron a sus candidaturas.

En un primer momento, Esmeralda Zatarain hizo pública su renuncia durante la mañana del sábado 10 de abril, casi una semana después de haber iniciado su campaña. Fue mediante un mensaje en su cuenta de Facebook que lo hizo oficial.

“Con mucho respeto y aprecio a la comunidad priista del municipio, así como a los simpatizantes de mi proyecto político les informo mi decisión con carácter de irrevocable de renunciar a la candidatura a la Presidencia Municipal de Concordia por así obedecer a mis intereses personales”.

Días más tarde toda información de sus breves seis días de campaña fue eliminada. No quedó nada. Las versiones sobre presuntas amenazas no han sido del todo aclaradas, sin embargo la ahora ex candidata y esposa del actual presidente municipal, afirma que su renuncia ha sido exclusivamente por intereses personales.

Caso similar el de Luis Alberto Sandoval por San Ignacio. Después de haberse registrado como candidato único renunció alegando también cuestiones personales. Su candidatura duró solamente 15 días.

Como sustituto fue nombrado Ignacio Páez Sarabia, nombramiento anunciado por la dirigencia municipal del PRI el viernes 16. Y al igual que el caso de Acela Esmeralda, el partido desestima que las renuncias se deban a amenazas.

En Culiacán, Aarón Rivas era considerado ya el seguro candidato del PRI a la alcaldía, y de un día para otro renunció a su aspiración. Trascendió que recibió amenazas del narcotráfico.

Primeras agresiones en el sur

Redacción/Ríodoce

La Mesa de Construcción de la Paz apenas si tenía algunas 24 horas de haber sesionado en Escuinapa, cuando se dio una agresión directa a la corporación de la policía estatal de Sinaloa.

El acuerdo en esa reunión fue reforzar la seguridad en el sur de Sinaloa, en el contexto del proceso electoral que ha provocado que algunos de los contendientes sean amedrentados por personas ajenas a las elecciones.

La primicia de las autoridades para garantizar que el proceso electoral se desarrolle de forma tranquila se fue al traste la tarde del miércoles cuando los policías fueron agredidos por hombres armados.

Fuentes federales informaron a Ríodoce que todo empezó cuando los uniformados revisaron un vehículo y detectaron que las placas no correspondían a la unidad. Posteriormente una camioneta salió de una casa y habría golpeado a una patrulla para posteriormente huir del sitio.

La persecución que inició en la cabecera municipal continuó hasta una huerta de mangos ubicada al norte de Escuinapa.

Al perseguirlos, los policías se toparon con más vehículos afines a los agresores. En la refriega, un policía resultó herido de bala y otro con un golpe en la cadera. Según los reportes ambos se encuentran bien.

Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado que los candidatos a distintos cargos de elección popular se les haya asignado seguridad.

De acuerdo con las versiones de algunos integrantes del operativo que se realiza en el sur de Sinaloa, la agresión habría obedecido a una reacción por los patrullajes policiales.

Artículo publicado el 25 de abril de 2021 en la edición 952 del semanario Ríodoce.