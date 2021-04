Fuga de 45 funcionarios municipales en Culiacán a campaña de Jesús Estrada

Son 45 servidores públicos del Ayuntamiento de Culiacán los que solicitaron permiso sin goce de sueldo para unirse a las campañas. Entre sindicalizados y de confianza, la fuga de funcionarios ha sido por tiempo indefinido.

Pero el artículo 148 de la Constitución del Estado de Sinaloa hace énfasis que ninguna licencia con goce de sueldo podrá concederse por más de 15 días, sólo en caso de enfermedad debidamente comprobada podrá extenderse hasta por tres meses.

Y si bien ninguno de los 45 trabajadores con licencia está violando la Ley, prácticamente todas las ausencias se deben a las campañas políticas y por más de 15 días. Algunos, la mayoría con Morena y la reelección de Jesús Estrada Ferreiro, quien se llevó a su equipo directo al 33 por ciento de las ausencias sin goce de sueldo y por tiempo indefinido.

Nombres como el de César Manuel Ochoa Salazar, gerente general de la Secretaría de Obras Públicas y del director de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilez, aparecen entre los beneficiados con esta nueva dinámica en la comuna: permisos mayores a los 15 días aunque sin goce de sueldo pero por tiempo indefinido.

Junto a ellos aparecen otros 10 funcionarios inscritos como parte del equipo de campaña de Jesús Estrada Ferreiro y todos con licencias por tiempo indefinido. Y como antecedente, en la pasada elección en que el priista Jesús Valdés Palazuelos, junto a él, solamente el secretario del Ayuntamiento solicitó permiso para incorporarse a su campaña por la reelección.

El listado en un inicio se manejó con mucha discreción. La coordinación de comunicación lo dio a conocer a cuenta gotas pero solamente con 23 de los 45 funcionarios. Luego de una solicitud de la síndica procuradora Sandra Martos Lara, el listado con los servidores públicos ausentes llegó completo hasta el 14 de abril.

“Debo decirte que el día 10 de marzo se envió un oficio directamente a todas las dependencias para que los servidores públicos nos avisaran bajo la ética, profesionalismo, si habían solicitado permiso; algunos respondieron, algunos no”, explica Martos Lara.

La funcionaria explicó que acceder a la información en algunos casos no fue sencillo recibiendo incluso contestaciones sobre una presunta irrupción de carácter personal o coartando la libertad del derecho a participar en un proceso electoral.

“Yo solicité en una sesión de cabildo previo a la salida de los funcionarios que se nos hiciera llegar un listado de todas aquellas personas que se iban a ir de permiso… quedaron que así lo iban a hacer sin embargo no fue así, ese listado nunca llegó a su servidora desde el 10 de marzo”, dijo.

Sin embargo la lista no es para todos. El regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), Eusebio Telles Molina, explicó él y ninguno de sus compañeros en cabildo tienen el listado a pesar de que se solicitó en sesión.

La práctica de dejar el cargo bajo una licencia por tiempo indefinido no está prohibida pero debería comenzar a tocarse el tema, según explicó, para evitar otra fuga de funcionarios como la que tiene actualmente la comuna, quien criticó además la práctica.

“Si de por sí no funcionaban, ahora prácticamente está paralizada la administración. Vemos a un Estrada Ferreiro metiendo las manos del Ayuntamiento cuando él debería estar en otras funciones y ese tipo de conductas con la fuga masiva de irse a buscar una aspiración son válidas, lo que no es válido y ético es frenar una administración por el capricho de una persona donde dice me voy y participo y si no me regreso”, explica.

La primera fuga

Posterior a la fecha en que Jesús Estrada Ferreiro solicitó su licencia del cargo como alcalde, otros 26 funcionarios hicieron lo mismo y todos inscritos en el proceso interno de Morena para buscar una candidatura.

La fecha límite para que funcionarios se separaran del cargo según el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) era el 7 de marzo, es decir, 90 días antes de la elección y al no verse favorecidos casi todos retornaron a sus labores.

Entre los nombres que solicitaron ese primer permiso o licencia se encuentran los de la tesorera municipal, Issel Guillermina Soto González y de los mismos César Ochoa y Rodolfo Audelo, así como la del secretario particular del alcalde Érick Herrera y Cairo y Yolanda Martínez, jefa de Recursos Humanos.

Posterior al 5 de abril brotaron nuevas solicitudes de licencias. Aquellos que no se vieron favorecidos regresaron a sus cargos sin embargo otros solicitaron un nuevo permiso pero este de manera indefinida.

Son 20 de las 45 licencias otorgadas por Recursos Humanos las que se dieron de forma indefinida y todas a personal de confianza. Cinco de ellos de la coordinación de comunicación social que laboran en la campaña de reelección del alcalde.