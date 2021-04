Anthony Hopkins, mejor actor; Frances McDormand, mejor actriz y ‘Nomadland’, la mejor película

El actor Anthony Hopkins obtuvo el Premio Óscar en la categoría de Mejor Actor por su interpretación de un hombre con demencia en la cinta The father.

La estatuilla es la segunda que recibe el actor británico de 83 años, luego que también recibiera el galardón por su interpretación de Hannibal Lecter en el thriller de 1991 El silencio de los inocentes. Con lo que se convirtió en el actor de mayor edad en ganar un Premio de la Academia.

En la ceremonia de premiación realizada esta noche, el jurado también eligió a Frances McDormand como la Mejor Actriz, por su actuación en la película Nomadland, en la que dio vida a Fern, una mujer que vive en su camioneta y viaja por el medio oeste estadounidense.

Here we go… El tercer Oscar en la carrera de #FrancesMcDormand ha llegado 👏👏👏 gracias a "Nomadland" 💜 pic.twitter.com/H23mPsQkva — E! Online Latino (@EonlineLatino) April 26, 2021

Como Mejor Película fue elegida Nomadland, dirigida por Chloé Zhao, y que aborda la vida de una mujer que tras la muerte de su esposo se va de viaje en su camioneta.

Otras categorías premiadas fueron:

Mejor Canción Original: Fue para Fight For You de la cinta Judas and the Black Messiah, interpretada por la cantante H.E.R., quien ya había obtenido un Grammy

“Mientras esté de pie, siempre voy a luchar por nosotros, siempre voy a luchar por mi gente y luchar por lo que es correcto», comentó la cantante. Creo que eso es lo que hace la música y creo que eso es lo que hace el narrar”.

Mejor Banda Sonora: Soul. La película animada de Pixar cuenta la historia de un profesor de música de secundaria que busca reunirse con su cuerpo y alma. La película ganó la categoría de mejor película animada en esta misma edición.

Mejor Edición Cinematográfica: Sound of Metal. Retrata el drama que puede vivir un músico al perder el sentido de la audición.

Mejor Diseño de Producción y Cinematografía: Mank, de Netflix. La cinta del director David Fincher, filmada en blanco y negro narra el ambiente de las películas sonoras del Viejo Hollywood.

Mejor Actriz de Reparto: La estatuilla fue para la actriz de Corea del Sur, Yuh-jung Youn por su papel en la película Minari, que trata sobre una familia de ese país que se muda a EU. Esta es la primera ocasión que una actriz coreana recibe el premio en dicha categoría. Durante su discurso, Youn habló sobre cómo vería los Oscar en casa en Corea del Sur y que fue una experiencia surrealista estar en la ceremonia, especialmente porque conoció al actor Brad Pitt, quien presentó la categoría.

Mejores Efectos Visuales. Tenet. Trata sobre un espía que es buscado por una organización misteriosa para que ayude a detener un inminente desastre global.

Mejor Largometraje Documental: My Octopus Teacher, de Netflix y dirigido por Pippa Ehrlich y James Reed narra el año que Craig Foster pasó cultivando un vínculo único con una criatura extraordinaria. Foster pudo capturar momentos íntimos de la corta vida de este pulpo al pasar hasta dos horas siguiéndola todos los días durante un año.

Mejor Cortometraje Documental: Colette, que cuenta la historia de Colette Marin-Catherine que visita un campo de concentración por primera vez desde que su hermano fue asesinado allí durante la Segunda Guerra Mundial.

Mejor Película Animada: Soul.

Mejor Cortometraje Animado: If Anything Happens I Love You, que aborda el duelo de dos padres que lidian con la muerte de su hija, que falleció por un tiroteo en la escuela.

Mejor Cortometraje de Acción en Vivo: Two Distant Strangers, cuenta la vida de un hombre negro llamado Carter que repite perpetuamente el mismo día. Cada día termina con él siendo asesinado por un agente de policía que elige la fuerza letal en cada interacción.

Mejor Sonido: Sound of Metal. En la musicalización de la cinta participaron los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés.

#Oscars | #ChloeZhao es la segunda mujer en llevarse el galardón a Mejor Dirección en toda la historia de los Premios.pic.twitter.com/n6VkNjiTZf — Cinergia (@cinergiaonline) April 26, 2021

Mejor Director: Chloé Zhao por su trabajo en Nomadland.

Mejor Diseño de Vestuario: Ann Roth por Ma Rainey’s Black Bottom.

Mejor Maquillaje y Peinado: Ma Rainey’s Black Bottom.

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya por su actuación en la cinta Judas and the Black Messiah.

Mejor Largometraje Internacional: Another Round, de Dinamarca.

Mejo Guion Adaptado: The Father, que trata sobre un hombre que lucha contra la enfermedad de Alzheimer.

Mejor Guion Original: Emerald Fennell por su película Promising Young Woman.